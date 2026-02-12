Il neo comandante dei vigili del fuoco, Capolongo in Provincia Accolto dal presidente Nino Lombardi: affrontati temi connessi alla prevenzione dei rischi

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha ricevuto alla Rocca dei Rettori il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Salvatore Angelo Capolongo.

Il Presidente Lombardi ha formulato al neo Comandante gli auguri di buon lavoronel Sannio ed ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità, lo spirito di sacrificio e la dedizione profusi quotidianamente dai Vigili del fuoco a servizio della collettività nel corso degli innumerevoli interventi, delle tante operazioni di soccorso e di controllo dei rischi sul territorio.

Presidente e Comandante hanno infine affrontato i temi connessi alla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità.