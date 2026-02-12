Under 17 Benevento, Schiavi e Baldacci in coro: "È il momento di spingere" La formazione giallorossa domenica scenderà in campo contro il Cerignola

Dopo il pareggio di Latina e la successiva sosta del campionato, l'under 17 del Benevento vuole tornare alla vittoria. Domenica, i giallorossi affronteranno il Cerignola. Il tecnico giallorosso Schiavi si è soffermato così sul momento della sua squadra, a partire dal risultato maturato in terra pontina: "Volevo innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno disputato una grandissima gara. Per quello che abbiamo dimostrato sul campo penso che meritassimo la vittoria, ma sappiamo che questo è un campionato molto livellato. Contro di noi tutte le squadre danno sempre il massimo, però sono molto fiducioso per il prosieguo della stagione. I ragazzi stanno dimostrando grande maturità, stanno diventando una vera squadra e questo si vede. La prossima sarà una partita difficile, come del resto lo sono tutte. Ho sempre detto ai ragazzi che, per vincere i campionati, queste sono le partite più importanti. Affronteremo una squadra che verrà a fare la sua gara, ma noi siamo pronti e ci stiamo allenando bene. Ci aspetta un mese fondamentale: nelle prossime quattro partite ne giocheremo tre in casa e una fuori. È il momento di spingere, di fare punti e risultati, soprattutto attraverso il gioco che stiamo esprimendo. Credo che il nostro girone sia il più equilibrato d’Italia, guardando risultati e classifica. Per noi, però, è uno stimolo: quando il livello è alto, cresce anche quello dei ragazzi. Siamo contenti di far parte di questo girone e questa è una squadra che sta crescendo partita dopo partita. Abbiamo un obiettivo e sono convinto che lo raggiungeremo".

Baldacci: "Contro il Cerignola massima concentrazione"

Oltre a Schiavi, ha analizzato il momento della Strega anche il centrocampista Baldacci: "Purtroppo a Latina abbiamo iniziato con un ritmo troppo basso, adattandoci al livello dell’avversario. Dopo l’intervallo, però, ci siamo parlati negli spogliatoi con il mister e abbiamo cambiato atteggiamento: ci siamo dati una svegliata e siamo tornati alla nostra mentalità, quella che deve portarci a vincere il più possibile e ad arrivare il più lontano possibile. Contro il Cerignola non sarà una partita da sottovalutare. Non dobbiamo pensare alla gara d’andata: ogni partita fa storia a sé. Dovremo scendere in campo concentrati e con grande voglia di vincere. A livello fisico ho avuto diversi problemi che mi hanno tenuto fuori per un periodo, ma adesso sto tornando e mi sento sempre meglio. Per quanto riguarda la squadra, sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, ma non dobbiamo fermarci. Come mi trovo in questo club? Ho visto grandi segnali, soprattutto da parte di diversi ragazzi del nostro gruppo e della Primavera che sono saliti in prima squadra. Questo dimostra quanto la società creda nei giovani e quanto il nostro lavoro stia dando risultati".