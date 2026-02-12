Benevento. Cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto Sì della Giunta. Sannita di origine è riconosciuto come uno dei migliori oncologo al mondo

La Giunta comunale di Benevento, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera alla concessione della cittadinanza onoraria al professor Paolo Ascierto che sarà poi formalizzata con l’ok definitivo che compete al Consiglio comunale.

Al professore di fama mondiale, professore ordinario alla Federico II e recentemente riconosciuto quale miglior oncologo al mondo nella cura del melanoma secondo una rigida selezione dell’autorevole piattaforma americana Expertise, la Giunta ha dedicato le seguenti parole, quali motivazioni per la cittadinanza onoraria: “Luminare più volte premiato e riconosciuto come uno dei più accreditati oncologi al mondo, tra i primi su diverse migliaia di specialisti analizzati a livello globale, ha rivestito e riveste un ruolo centrale nella ricerca italiana per la sfida globale contro il cancro, contribuendo in misura determinante a rendere l’Italia, la Campania e la Sua terra un punto di riferimento internazionale nel campo dell’oncologia e della scienza medica applicata; esemplare rappresentante di quelle professionalità dedite al prossimo e al bene comune, attraverso un lavoro silenzioso, tenace e quotidiano, con spirito di abnegazione e dono completo di sé e dei propri talenti, con la Sua attività professionale ed etica, il Prof. Ascierto rappresenta un esempio unico di dedizione, competenza e altruismo, incarnando i valori civici e morali che la nostra comunità intende promuovere, nell’avvicinare la scienza alle persone comuni, favorendo l’incontro con i ricercatori e la comprensione di temi sicuramente non semplici, ma che rappresentano la speranza e il futuro di chi si imbatte nella malattia oncologica e, più in generale, nella sofferenza fisica e psichica che investe le persone affette da patologie gravi.