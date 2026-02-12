Benevento, definiti date e orari fino alla fine del campionato: i dettagli L'ultima giornata è fissata al prossimo 26 aprile, quando i giallorossi affronteranno il Cerignola

La Lega Pro ha definito le date e gli orari delle partite che restano fino alla fine della stagione. Designati ben tre posticipi per il Benevento che affronterà di lunedì Monopoli, Salernitana e Cavese. Il derby con i granata, tra l'altro, sarà trasmesso in diretta da Rai Sport a partire dalle 14:30. La stagione regolare della Strega si chiuderà il 26 aprile, quando affronterà al Vigorito il Cerignola: fischio d'inizio fissato alle ore 18.

Benevento, date e orari dalla 13^ alla 19^ di ritorno

13^ GIORNATA DI RITORNO: Domenica 15 marzo 2026 - ore 14:30 – Benevento-Foggia

14^ GIORNATA DI RITORNO: Lunedì 23 marzo 2026 – ore 20:30 – Monopoli-Benevento

15^ GIORNATA DI RITORNO: Domenica 29 marzo 2026 – ore 12:30 – Benevento-Cosenza

16^ GIORNATA DI RITORNO: Lunedì 6 aprile 2026 - ore 14:30 – Salernitana-Benevento (Diretta Rai Sport)

17^ GIORNATA DI RITORNO: Lunedì 13 aprile 2026 – ore 20:30 – Benevento-Cavese

18^ GIORNATA DI RITORNO: Domenica 19 aprile 2026 – ore 20:30 – Giugliano-Benevento

19^ GIORNATA DI RITORNO: Domenica 26 aprile 2026 - ore 18:00 – Benevento-Audace Cerignola