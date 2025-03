Lavori strade provinciali. Lombardi: risorse limitate ma stiamo lavorando "Predisposta una programmazione interventi finanziati con i fondi rastrellati nel bilancio"

«A quanti, Sindaci, rappresentanti delle Istituzioni, semplici cittadini, chiedono interventi sulle strade provinciali sannite, vorrei ricordare che le risorse finanziarie disponibili a seguito dei trasferimenti ministeriali sono assai limitate". Così il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi chiarisce la posizione economica dell'Ente che gestisce centinaia e centinaia di chilometri di arterie.

"Anzi, rispetto al recente passato - ha rimarcato Lombardi - , per tutti gli Enti locali territoriali i trasferimenti delle stesse sono in ulteriore diminuite:

la Provincia di Benevento deve registrare in tre anni una contrazione di 2,5 milioni di Euro sebbene debba provvedere alla manutenzione di 1.300

Km. di strade. E già questo la dice lunga sui problemi che quotidianamente si debbono affrontare.

Se comunque questo è il dato di partenza, io ho dato indirizzi ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici di procedere ad una accurata

revisione di tutte le disponibilità finanziarie derivanti da economie di spesa (come ribassi d’asta, etc.): ebbene, sulla base di tale ricognizione e verifica, che peraltro testimonia la correttezza di gestione contabile, è stato predisposta una programmazione degli interventi finanziati con i fondi rastrellati e registrati nel Bilancio consuntivo. Nei limiti del possibile, questa operazione tiene conto di tutte le maggiori criticità registrate sul territorio provinciale.

E’ evidente - ha poi rimarcato il presidente della PRovincia di Benevento - che gli interventi a farsi sono subordinati all’approvazione del Bilancio consuntivo che sostanzialmente li finanzia: tuttavia, la manovra economica-finanziaria non è stata ancora approvata dal Consiglio Provinciale anche per le prese di posizione di quelle stesse forze politiche che sollecitano quotidianamente la Provincia ad intervenire su questo o quel tratto della rete viaria. Io posso assicurare la massima celerità ed il massimo impegno per dare corso alle gare d’appalto e ai relativi affidamenti di tutti gli interventi che si è potuto approvare grazie ad un supplementare sforzo di natura tecnico-contabile. In definitiva, io penso che le forze politiche debbano assumersi le proprie responsabilità politiche ed esternare le proprie posizioni con coerenza e serietà su problemi e criticità che interessano direttamente la qualità della vita e le esigenze dei cittadini».