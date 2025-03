Giornata nazionale prevenzione contro violenza su operatori sanitari L'iniziativa il 12 marzo alle 15 organizzata dall'Ordine dei medici di Benevento

Dal 2020 il “12 marzo” è stata individuata come la data in cui si celebra la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari.

In tal senso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento, visti i ripetuti episodi di violenza perpetrati nei confronti degli operatori sanitari nei diversi ambiti in cui si esercita la professione, ha individuato l’OMCeO di Benevento quale sede simbolo per l’evento di celebrazione nazionale di tale ricorrenza.

La cerimonia che si terrà dalle ore 15 alle 18 presso l'Auditorium Giuseppe D'Alessandro Viale Mellusi, 168 – Benevento , sarà interamente trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell'Ordine.

La Giornata avrà due obiettivi: consolidare la piena consapevolezza del fenomeno e dei rischi connessi alle aggressioni e alle violenze sugli operatori sociosanitari da parte degli utenti, e, comprenderne la genesi per prevenire e gestire le situazioni di rischio.

Il programma sarà caratterizzato da tre momenti:

introduzione al fenomeno da un punto di vista sociologico attraverso una lettura magistrale di natura etico/sociale per analizzare la problematica con l’intento di ribadire non solo che un atto di violenza non è mai giustificabile e che il dialogo è la via principale per la risoluzione di qualsiasi conflitto, ma anche come prevenire il fenomeno stesso. Puntare all’informazione e all’educazione anche da un punto di vista normativo, psicologico e sociologico; comprendere la radice di un dialogo medico-paziente che sta cambiando, anche alla luce di un nuovo approccio professionale.

Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per informare della gravità che rivestono gli atti di violenza nei confronti del personale sanitario, promuovendo un “sentiment” positivo nei confronti degli operatori sanitari.

Tavolo tecnico di confronto con le istituzioni coinvolte nell’emergenza “violenza”, al fine di ipotizzare azioni congiunte da intraprendere per meglio fronteggiare il fenomeno.

Si cercherà non solo di portare la solidarietà dell’OMCeO a tutti gli operatori vittime di violenza, ma soprattutto di rinsaldare il rapporto medico-cittadini valorizzando il ruolo sociale degli operatori sanitari.

Fondamentale, dunque, l'impegno attraverso iniziative volte a sollecitare le istituzioni e le strutture sanitarie, a sensibilizzare la popolazione, a formare i medici. Tutti Insieme per una vera rivoluzione culturale: «Tolleranza zero contro ogni forma di violenza».

L’azione dell’Ordine dei Medici di Benevento non si fermerà a questa manifestazione che rappresenta un punto di partenza per raccogliere i punti di vista dei diversi attori chiamati in causa, per poter arrivare poi ad elaborare un documento comune da sottoporre ai rappresentanti politici a cui chiedere soluzioni serie e concrete.

IL PROGRAMMA

Saluti: Dott. Roberto Monaco – Consigliere segretario FNOMCEO; Dott. Luca Milano – Presidente OMCEO Benevento.

Lettura Magistrale: Prof. Gianluca Attademo – Docente di Bioetica – Università Federico II di Napoli

Momento di sensibilizzazione sociale

Tavola rotonda moderata dal giornalista Alfredo Salzano

Interverranno: Avv. Nicola Boccalone – Presidente del Tribunale dei Diritti del Malato di Benevento; Col. Enrico Calandro – Comandante Provinciale Carabinieri BN, Fra Lorenzo Antonio Gamos – Superiore Fatebenefratelli BN; Dott.ssa Maria Morgante – Direttore Generale A.O. San Pio BN; Dott.ssa Raffaela Moscarella – Prefetto di Benevento; On. Clemente Mastella – Sindaco di Benevento; Dott. Gianfranco Scarfò – Procuratore Capo FF presso il Tribunale di Benevento; Dott. Giovanni Nunzio Trabunella – Questore di Benevento; Dott. Gennaro Volpe – Direttore Generale ASL Benevento.