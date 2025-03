Risplendono i giardini del complesso monumentale di Sant'Ilario - FOTO Presentata anche la terza edizione di Zona Franca, ecco le date

Presentata questa mattina la terza edizione di Zona Franca, il festival di musica indipendente che avrà luogo nei Giardini del Mago e nel Complesso Monumentale di Sant'Ilario di Benevento che ha ospitato l'evento di presentazione. Occasione anche per ammirare i giardini del Complesso recentemente restaurati al pari dell'imlluminazione e delle componenti tecniche - proiettori e computer all'interno della chiesa che proiettano la storia del Complesso di Sant'Ilario e del vicino Arco di Traiano.

Presenti Alfonso Ciervo, vicepresidente della Provincia di Benevento, Raffaele Del Vecchio, presidente di Sannio Europa, e Ernesto Razzano, direttore artistico di Zona Franca.

"Zona Franca - ha commentato Ciervo - è un esempio concreto di come la cultura possa diventare motore di sviluppo. La valorizzazione dei nostri luoghi storici è fondamentale per attirare visitatori e dare nuova vita a queste aree".

Raffaele Del Vecchio ha invece messo l'accento sull'area, "una piattaforma per far conoscere Benevento e promuovere la cultura musicale, unendo arte, storia e paesaggio"

Del Vecchio si è poi soffermato sul valore dell'iniziativa: "Anche Lucio Corsi in passato è stato ospite di questa manifestazione e nasce dalla musica indipendente, musica d'autore meravigliosa".

"Benevento è parte integrante della musica indipendente, con spazi perfetti per nuove sonorità e sperimentazioni artistiche" ha infine spiegato il direttore artistico di "Zona Franca".

La terza edizione si terrà nei due weekend di marzo 2025, con quattro concerti esclusivi, che inizieranno alle 18:30. Il programma include:

* 21 marzo 2025, 18:30 – Giardini del Mago: Federico Dragogna – "Quello che ho capito di De André"

* 22 marzo 2025, 18:30 – Complesso Monumentale di Sant'Ilario: Luci al Neon – "Lacrime Viola Tour"

* 28 marzo 2025, 18:30 – Giardini del Mago: Flo – "La Canzone che ti devo"

* 29 marzo 2025, 18:30 – Complesso Monumentale di Sant'Ilario: Mazzariello – "Amarsi per Lavoro"

I biglietti gratuiti sono disponibili presso il bookshop di Piazza Santa Sofia. Ogni biglietto dà anche diritto all'ingresso ai musei della rete Sannio Europa.

Organizzato dalla Provincia di Benevento e Sannio Europa, con il finanziamento della Regione Campania, Zona Franca 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire la musica indipendente e la cultura di Benevento.

In apertura della conferenza stampa, il presidente di Sannio Europa, Raffaele Del Vecchio ha presentato i rinnovati giardini del complesso monumentale di Sant'Ilario. Il restyling ha investito sia la parte strutturale che necessitava di interventi di restauro sia quella del verde con recupero delle varietà arboree presenti. Inoltre Del Vecchio ha annunciato anche il cambio di ingresso all'area che sarà su viale dei Rettori, prospiciente all'Arco di Traiano.