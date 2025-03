Alternanza scuola lavoro, Gruppo Acea con gli studenti dell'Industriale Lucarell Rubbo: "Fare divulgazione pratica e sostenibilità modo più efficace per creare generazione futura"

Al via da oggi il progetto 2025 di alternanza scuola lavoro del Gruppo ACEA, definito dai programmi ministeriali “PCTO” (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per l’ITI LG. B. Lucarelli di Benevento. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS, coinvolge la IV e V ENA (Energia).

Il progetto dedicato alla formazione e all’orientamento degli alunni verso il mondo del lavoro serve ad approfondire le competenze dei profili professionali più richiesti e strutturare le proprie conoscenze professionali.

“L’Istituto Tecnico Industriale 'Lucarelli' da sempre persegue una stretta relazione con il mondo del lavoro riferito agli indirizzi presenti – ha affermato il dirigente scolastico Giovanni Marro -. Confermo piena soddisfazione per la collaborazione sinergica ed altamente professionalizzante per le studentesse e gli studenti dell’Istituto attraverso la partecipazione al progetto Generazioni per il futuro”.

“L’attività nata in collaborazione con il Consorzio ELIS rappresenta una delle diverse attività che GESESA, nel pieno rispetto dei valori del gruppo ACEA, ha intrapreso anche quest’anno in collaborazione con il mondo della scuole – ha affermato l’Amministratore Delegato di GESESA Salvatore Rubbo - siamo infatti fermamente convinti che fare divulgazione pratica ai ragazzi, parlando loro di lavoro, di sostenibilità e di ambiente, sia il modo più efficace per creare una “generazione per il futuro” pienamente consapevole”.