"Contrario all'accorpamento Corte giustizia tributaria di Avellino a Benevento" Il sindaco Clemente Mastella sull'ipotesi che sarebbe nel piano di riorganizzazione del Ministero

"Qualsiasi presidio dello Stato e della pubblica amministrazione rappresenta un supporto importante per l'economia del vicolo, già provata da numerose forme di concorrenza e squilibrio del mercato. Per questo sono contrario a tutte le forme di accorpamento anche all'ipotesi, che sarebbe nel piano di riorganizzazione del Ministero dell'Economia, che la Corte di giustizia tributaria di Avellino sia accorpata a Benevento. I territori vivono di tante tessere del puzzle come queste", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Nel lungo percorso che mi ha visto parlamentare e poi Guardasigilli e anche quando mia moglie Sandra era senatrice molte volte si sono affacciate ipotesi di fusioni e accorpamenti. Assai spesso di sedi beneventani ad avellinesi: dall'accorpamento delle province, ipotesi assolutamente avventata ma poi sventata all'idea di unificare i tribunali, fino alla vicenda della Camera di Commercio. Devo dire che raramente i rappresentanti delle istituzioni avellinesi hanno addotto le ragioni della necessità delle autonomie dei territori. Spesso si sono lasciati tentare dalla seduzione di vincere un derby che è invece inesistente e senza vincitori"