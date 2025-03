Benevento: cento telecamere per aumentare la sicurezza A palazzo Paolo V un incontro sul tema promosso dalla polizia Municipale

Fondi per oltre 200 mila euro dal Ministero per oltre 100 occhi elettronici che permetteranno di mettere in sicurezza Benevento. E' il sistema di videosorveglianza che il Comune, con la Polizia municipale, sta mettendo in campo per Benevento.

“Siamo avanti – ha chiarito a riguardo il sindaco Clemente Mastella – verso quel modello di città europea che voglio per Benevento. Grazie ai fondi assegnati dal ministero abbiamo quasi ultimato il lavoro relativo alle telecamere che ci consentiranno maggiore sicurezza, prevenzione nei confronti della movida violenza o degli sversamenti abusivi di rifiuti”.

Dichiarazioni che il primo cittadino ha rilasciato a margine del convegno “Videosorveglianza urbana integrata tra Intelligenza Artificiale e Privacy, come regolarizzare gli impianti e non rischiare sanzioni: il caso forlivese” in programma a Palazzo Paolo V.

“Stiamo lavorando alla revisione dei sistemi dallo scorso dicembre e entro aprile credo che potremmo concludere l'analisi in corso – ha dettagliato il comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Vecchio – per avere ben 100 apparati di videosorveglianza, che con la rinnovata centrale operativa, ci permetterà di migliorare l'utilizzabilità dei video”.

E dal sindaco anche l'appello ad una stretta per la zona pedonale del centro storico ancora troppo “affollata” dalle auto “Ho chiesto una pattuglia fissa – ha detto Mastella – e chiedo anche tolleranza zero per chi parcheggi dove è vietato, in particolare nei pressi dei monumenti a cominciare dall'Arco di Traiano che è fortemente danneggiato dal traffico delle auto”.

All'incontro il comandante Vecchio ha chiarito anche l'importanza di “intraprendere un percorso formativo per gli agenti che gestiranno la centrale operativa e per gli operatori che devono conoscere perfettamente la normativa”.

Percorso ribadito da Stefano Manzelli coordinatore gruppo ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it che con Alessandro Verdicchio, dpo rpd e Gabriele Di Donato direttore commerciale gruppo Andreani è intervenuto all'appuntamento.