Riapre il ponte San Nicola, Mastella: Riabilitata la memoria di un genio Italia Pasquariello: lieve sforamento tempi ma solo perchè abbiamo deciso per le riaperture a singhiozzo

"Riccardo Morandi è stato un genio dell'ingegneria italiana e ha costruito nel Dopoguerra ponti in tutto il globo, ma nulla si preserva se non c'è la premura di curare ciò che ci proviene dal passato. A Benevento domani, dalle 06:30 del mattino, riapre il Ponte Morandi: da un canto ridiamo alla città una infrastruttura sicura per scongiurare drammi come quello di agosto 2018 a Genova, dall'altro riabilitiamo la memoria di un genio italiano che a Benevento ha dato una infrastruttura vitale che ora è anche al passo con i moderni standard di sicurezza". Lo ha detto stamane il sindaco di Benevento Clemente Mastella durante la conferenza stampa per la riapertura del ponte Morandi sul torrente San Nicola.

"E' un'altra impronta che lasciamo alla città e che porterà benefici anche a importanti quartieri cittadini (Capodimonte e Ponticelli). Stiamo cambiando la città per renderla europea: ma sto anche stimolando ossessivamente i miei tecnici poichè le opere del Pnrr vanno terminate nel maggio del 2026, come ha ribadito ieri il Commissario Fitto durante una riunione a Roma. Sono convinto che ci riusciremo", ha aggiunto il Sindaco.

Nell'introduzione l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello ha evidenziato "la complessità e la delicatezza dell'intervento tecnico portato a termine, rispetto al quale il lieve sforamento temporale rispetto al cronoprogramma iniziale e' una inezia, dovuta soprattutto a fattori climatici (maltempo e caldo torrido in certi periodi estivi). Oggi restituiamo alla città una infrastruttura moderna e sicura".