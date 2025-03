Si inaugura il nuovo museo digitale di Unisannio Martedì presso il complesso di Sant'Agostino

L’Università del Sannio inaugura S’ADIM Sant’Agostino Digital Museum, martedì 11 marzo 2025, alle ore 11:00, presso il Complesso S. Agostino, in Via G. De Nicastro, 13 – Benevento. S’ADIM è un museo innovativo che, attraverso un allestimento interattivo e altamente inclusivo, offre un’esperienza immersiva unica, capace di coinvolgere tutti i visitatori senza barriere. Situato nel cuore di Benevento, il museo valorizza la storia e il patrimonio del Complesso di Sant’Agostino, sede dell’Università del Sannio, integrando tecnologie digitali avanzate per esplorare i temi di Arte, Archeologia e Architettura.

Grazie a strumenti all’avanguardia come box olografici, realtà virtuale e percorsi multisensoriali, S’ADIM permette di viaggiare attraverso i secoli e di riscoprire la storia e la spiritualità che hanno attraversato questi luoghi, oggi trasformati in una moderna sede universitaria.

A partire da sabato 15 marzo 2025, S’ADIM sarà aperto al pubblico su prenotazione, con visite gratuite, disponibili ogni sabato e domenica. Le prenotazioni saranno accettate fino al giovedì precedente la visita.