Febbraro nuovo Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori L'oncologo al vertice del rinnovato direttivo

Nuovo direttivo per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento al cui vertice è stato eletto il medico chirurgo oncologo, Antonio Febbraro. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si sono svolte, domenica scorsa, presso la sede della LILT provinciale (in via Martiri d’Ungheria, n.21). Risultano eletti nel Consiglio Direttivo, insieme con il presidente Antonio Febbraro: Antonio Pietro Carbone, Rosalida Ciampi, Carmelina Cognetti, Erica Di Santo, Giovanni Montefusco, Nunzio Olivieri, Tonino Pedicini, Carmen Perone, Floriana Porcaro e Maria Russo. Eletti nel Collegio dei Revisori: Vincenzo Campagnuolo. D’Abrusco Gianluigi e Manlio Marotti. Designate durante la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo (tenutasi, ieri pomeriggio) le cariche di: vicepresidente, Erica Di Santo; direttore scientifico, Tonino Pedicini; direttore sanitario, Antonio Pietro Carbone; segretario CdP, Carmen Perone.

Soddisfazione, relativamente alla partecipazione ed alle risultanze delle votazioni, è stata espressa dal presidente Febbraro che ha aggiunto: “La prevenzione è la migliore arma per ridurre il rischio di cancro ed è alla portata di chiunque ogni giorno. Sono diversi i modi per farla diventare un'abitudine: non fumare, o smettere al più presto, seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, praticare sport e sottoporsi periodicamente a controlli medici. La LILT è da sempre impegnata nella lotta contro il cancro, utilizzando lo strumento della prevenzione e lo fa attraverso le sue associazioni provinciali; quella di Benevento, che ho l’onore di dirigere, si impegnerà fortemente in questo campo, attraverso visite mediche con i nostri validi specialisti, campagne divulgative e conoscitive, eventi scientifici, coinvolgendo i diversi attori

impegnati in campo sanitario ma rivolgendosi soprattutto ai giovani che rappresentano le nostre future generazioni e dai quali dipende il futuro della salute dell’uomo. Sento, infine, il dovere morale di rivolgere un pensiero sincero ed affettuoso al nostro precedente presidente Salvatore Francione che ha dedicato numerosi anni della sua vita alla LILT di Benevento, impegnandosi attivamente attraverso varie iniziative; mi ha lasciato una grande eredità che sento il dovere morale di preservare; ma la squadra è forte e sono certo che ce la faremo,

grazie al contributo di tutti i volontari associati”.