No demedicalizzazione ambulanze: comuni Valle Telesina scrivono all'Asl "Si faccia ricorso all'uso delle prestazioni aggiuntive"

Ripristinare la presenza del medico a bordo dell'ambulanza. E' in estrema sintesi il messaggio emerso dal vertice che si è tenuto ieri presso la Sala della Protezione Civile di Cusano Mutri. "Un tavolo di concertazione predisposto dall’Associazione Salute & Territorio, il sodalizio apartitico e apolitico che annovera soci fondatori di tutti i comuni della Valle Telesina, con cinque dei sei comuni dell’area del Titerno convocati per il depotenziamento del piano sanitario regionale. Le scelte regionali sanitarie hanno portato prima alla chiusura del plesso ospedaliero di Santa Maria delle Grazie anni fa e, ora, la demedicalizzazione del Presidio di Emergenza territoriale 118 del PSAUT di Cerreto Sannita (Bn).

Ingiustificata l’assenza del primo cittadino di San Lorenzo Maggiore Carlo Giuseppe Iannotti, le fasce tricolori di Cusano Mutri Pietro Crocco, Pietraroja Angelo Torrillo, Cerreto Sannita Giovanni Parente, Guardia Sanframondi Raffaele Di Lonardo e il Vice Sindaco Antonio Ruggieri per San Lorenzello hanno sottoscritto un documento congiunto da presentare al Direttore Generale ASL di Benevento Gennaro Volpe per far ripristinare il medico a bordo dell’ ambulanza attraverso il previsto uso delle prestazioni aggiuntive.

Grazie alla guida tecnica del dottor Emilio Tazza e alla perseveranza di Alfredo Lavorgna di Salute & Territorio è venuta fuori l’importanza dell’unione dei comuni delle aree interne sul diritto alla salute. I Sindaci presenti hanno convenuto nel chiedere formalmente al Direttore ASL Volpe se il problema è della carenza dei medici o della sostenibilità della spesa.

Un altro punto focale da risolvere nelle aree interne sannite è l’applicazione della normativa vigente da parte della dirigenza ASL di Benevento e, capire se è una questione discrezionale da parte di Volpe o meno nell’attivare le risorse economiche per le prestazioni aggiuntive. Inoltre il tavolo dei Sindaci di ieri sera a Cusano Mutri chiede a gran voce se questa linea del vertice sanitario provinciale va a ledere il diritto costituzionale a tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

Il vertice delle fasce tricolori si è concluso con la sottoscrizione di un documento unitario che finalmente vede un pensiero monolitico a seria tutela dei cittadini e utile per ripristinare al PSAUT di Cerreto Sannita (Bn) il medico a bordo dell’ambulanza.

La decisione ora è solo ed esclusivamente in mano al Direttore Generale Volpe e, si spera che questo incontro possa servire concretamente ad aumentare la possibilità di far restare in vita le persone che ricorrono all’emergenza sanitaria in caso di eventi sfavorevoli e/o soccorsi gravi".