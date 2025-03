Il Cesvolab e il ruolo della donna nel terzo settore Incontro organizzato dal Circolo Fotografico Sannita per presentare il volume “Universo Donna”

«Il fatto di poter continuare a lottare per avere un ruolo che sia effettivamente paritario io lo affido a noi stesse, non riesco a delegarlo a qualcun altro, ma dobbiamo anche avere la sensibilità di cogliere quella che è l'opportunità di un lavoro in sinergia con gli uomini per affermare il ruolo della donna stessa».

Così Maria Cristina Aceto, direttrice del CSV Irpinia Sannio - Cesvolab è intervenuta nel corso dell’incontro organizzato dal Circolo Fotografico Sannita per presentare in occasione della giornata dell’8 marzo il volume “Universo Donna”. Nel lavoro dell’associazione anche una prefazione della Aceto sul ruolo della donna.

«Molto spesso - ha spiegato Maria Cristina Aceto - c’è una difficoltà da parte delle donne, per motivi anche culturali, nell’essere consapevoli rispetto a quelle che sono le proprie potenzialità. Partiamo da questa consapevolezza e continuiamo a lottare per avere un ruolo che sia effettivamente paritario».

Quindi sulle donne nel mondo del Terzo Settore. «La capacità di costruire reti di solidarietà, di coinvolgere persone, l’empatia ma anche la determinazione sono quelle attitudini che le donne portano nel mondo del volontariato - ha ricordato Aceto -. Qui nelle nostre Province, in Irpinia come nel Sannio abbiamo tantissimi esempi di associazioni nate grazie alle donne e che con le donne hanno rappresentato e rappresentano un riferimento certo per le loro comunità.

Ci sono purtroppo i dati statistici che ci raccontano di come nella fascia 30-60 anni la presenza delle donne nel mondo dell’associazionismo diminuisce e questo accade perché aumenta dopo i 30 anni l’impegno delle donne in famiglia. Abbiamo però come CSV anche altri dati che ci dicono che quando in ambito familiare l’impegno della donna è ben supportato da un'organizzazione nella quale i compiti sono condivisi, ecco che il suo ruolo nelle associazioni non solo non subisce flessioni, ma diventa determinante per le capacità organizzative e la creatività che porta».

«A tutte le volontarie di Irpinia e Sannio - l'appello finale dell’Aceto - va oggi il nostro pensiero, l’invito a non fermarsi mai e la promessa che il nostro Centro Servizi sarà sempre al loro fianco».