Un fiore per la ricerca, un gesto per le donne A San Giorgio del Sannio in prima linea Aism e associazione nazionale Carabinieri

Dal 7 al 9 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) celebra 20 anni di impegno per le donne e la ricerca sulla sclerosi multipla. Un traguardo importante, reso ancora più significativo da un’ondata di solidarietà che ha attraversato le piazze di tutta Italia.

Protagonisti di questa iniziativa sono gardenie e ortensie, fiori scelti come simbolo del forte legame tra le donne e la lotta contro la sclerosi multipla. Anche San Giorgio del Sannio ha risposto con entusiasmo: in Piazza Risorgimento, la Sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha allestito un gazebo “GARDENSIA”, accogliendo tutti i cittadini sensibili alla causa. L’evento sta vedendo una grande partecipazione della comunità, con tante persone che hanno scelto di sostenere la ricerca con un semplice, ma prezioso, gesto: acquistare un fiore per fare la differenza.

Anche in questa circostanza l’Associazione Nazionale Carabinieri di San Giorgio del Sannio ha svolto un importante ruolo nella comunità, promuovendo solidarietà, sicurezza e valori civici.

Nonostante siano composte da carabinieri in congedo e simpatizzanti, il loro impegno resta attivo e costante, dimostrando come lo spirito dell'Arma dei Carabinieri continui a servire la società in modi preziosi come il supporto alle persone fragili, protezione civile, eventi di solidarietà e beneficienza.

Grazie a queste iniziative, l'Associazione Nazionale Carabinieri dimostra che il valore dell’essere Carabinieri non si esaurisce con il servizio attivo, ma continua a vivere attraverso la dedizione verso il bene comune. Un esempio concreto di altruismo, che rende le comunità più forti e unite.