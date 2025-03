Associazioni in campo per la legalità: pulizia dell'aiuola dedicata a Ferraioli Scout, Cgil e Libera in un'azione di impegno verso il 21 marzo

“Purtroppo questo territorio non è 'pulito' e non è immune da illegalità e malavita”. Questo l'allarme rilanciato dal segretario generale della Cgil di Benevento, Luciano Valle in occasione dell'iniziativa in programma questa mattina a Benevento, in via XXV Luglio dove il sindacato con gli scout e l'associazione Libera ha messo in campo un lavoro di pulizia e sistemazione dell'aiuola dedicata alla memoria di Tonino Esposito Ferraioli.

Un'ulteriore tappa verso il 21 Marzo: Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Con quest'azione di pulizia vogliamo – ha aggiunto Valle – emblematicamente rilanciare l'impegno di una pulizia per il nostro territorio dall'inquinamento malavitoso, eliminando l'illegalità. I giovani merito un territorio pulito. La legalità è un valore fondante delle associazioni che oggi sono qui”.

“Siamo in questo spazio che porta il nome di Tonino Esposito Ferraioli – ha spiegato Sara Scuderi – referente alla memoria coordinamento Libera Benevento -, giovanissimo scout, sindacalista e cuoco che non si è girato dall'altra parte quando ha scoperto che attraverso nella mensa di un'importante azienda della sua Pagani arrivava cibo avariato per un complotto di funzionari del Comune e camorra. Un'azione che ha scelto di denunciare, pagando però con la vita. Fu ucciso nel 1978, nello stesso anno di Aldo Moro, anche per questo il suo sacrificio è caduto un po' nel dimenticatoio. Noi oggi vogliamo rappresentare quella che don Luigi Ciotti chiama 'la forza del noi' riunendo tutte le realtà che Ferraiuolo ha portato nella su breve vita, l'impegno semplice di chi con gesti quotidiani prova a fare memoria vera”.

Una pulizia a cui hanno partecipato gli scout del Clan/Fuoco del gruppo scout Benevento 4, con CGIL Benevento e Libera.

“Il nostro impegno – ha aggiunto il giovane scout Fabio Tenga - è quello di lasciare i luoghi 'migliori' di come li troviamo e dunque in questa giornata di preparazione verso il 21 marzo miglioriamo questa aiuola ripulendola e piantando fiori per renderla più bella, rinnovando così l'impegno che costante con le altre associazioni”.