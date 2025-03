Venerdì la Giornata Internazionale di Azione per i Fiumi Alle 17:00 a Palazzo Paolo V, Benevento

Da alcuni mesi, il WWF Sannio, Lipu Benevento, Legambiente Benevento, Archeoclub di Apice, Comitato Fiume Calore Irpino, Codisam e Slow Food Campania sezione di Bonito, insieme a singoli attivisti, sono impegnati in un'analisi approfondita delle problematiche che affliggono i nostri fiumi, con

particolare attenzione al Calore. L'obiettivo è quello di individuare azioni concrete, sensibilizzare la cittadinanza, sollecitare un maggiore rispetto da parte degli enti preposti verso questi preziosi ecosistemi. Si è deciso pertanto di aderire in Sannio e Irpinia alla Giornata Internazionale di azione per i fiumi, una ricorrenza nata nel 1997 e ideata dall’associazione International Rivers, che viene celebrata in oltre 35 paesi del mondo, soprattutto da comunità rurali, attivisti, educatori, studenti, artisti, accademici e altre persone sensibili all’argomento. A Benevento, a partire dalle 17:00, presso Palazzo Paolo V, si terrà un incontro pubblico che vedrà la presenza di: Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura del comune di Benevento, Alessandro Rosa, assessore all’Ambiente del Comune di Benevento, Costantino Caturano, presidente Ente Parco Taburno Camposauro, Salvatore Viglietti, funzionario Arpac Benevento, Giuliano Trentini, presidente Cirf – Centro Italiano per la Riqualificazione fluviale, Luigi Esposito, Dipartimento di Veterinaria dell’Università Federico II, Giorgio Osti, docente di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Padova che nel corso dell’evento presenterà il suo libro “Fiumi e Città, un amore a distanza”, contenente un pezzo sui fiumi Beneventani scritto da Camillo Campolongo, presidente dell’associazione Wwf Sannio. Antonio Guerriero, già procuratore della Repubblica e docente di diritto penale ambientale. A condurre l’incontro ci sarà Michele Intorcia, giornalista-pubblicista e docente presso l’Istituto Sandro Pertini di Portoferraio (Isola d’Elba). L’evento, visto il carattere scientifico-culturale e senza scopo di lucro, poiché intende promuovere la cultura di tutela e valorizzazione delle falde acquifere e dei Fiumi, trattando poi nel caso più particolare dei Fiumi che attraversano la città di Benevento, ha ricevuto il patrocinio morale e la compartecipazione del Comune di Benevento.