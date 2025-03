Riapre stazione Appia. Treni per Napoli, tempi ancora incerti - FOTO De Gregorio (Eav): fine lavori entro giugno, poi dipende da Asfisa. Mastella: Serve incontro Eav Rfi

Bella, ristrutturata e messa in sicurezza, con il volto di San Pio che campeggia sulla parete più alta dell'edificio nel cuore del centro storico di Benevento, riaperta oggi la stazione ferroviaria Eav Appia sulla tratta della Regione Benvento – Napoli via Valle Caudina.

A Benevento anche l'amministratore unico Eav Umberto De Gregorio i vertici Eav, Rfi e il sindaco di Benevento Clemente Mastella con alcuni primi cittadini della città caudina.

Stazione riaperta, praticamente nuova e con tutti i comfort. Binari, traversine e armamento ferroviario nuovi di zecca ma per ora senza treni in transito.

La stazione ha riaperto i battenti ed è stata inaugurata con la fine delle opere realizzate. Dinanzi ad essa, per ora, troneranno a sostare e fare capolinea i bus sostitutivi ed Eav Napoli – Benevento.

Per i treni c'è ancora da aspettare.

“Confermiamo, nonostante i ritardi di un'azienda impegnata nell'ammodernamento della linea ferroviaria e i furti registrati di materiali, che entro giugno i lavori saranno ultimati. Dopodiché mandiamo tutto all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nota anche attraverso l'acronimo Ansfisa. La riapertura dipenderà dai loro tempi. Forse dieci giorni, un mese o tre mesi”.

Queste le parole di Umberto De Gregorio, numero uno dell'Eav che precisa anche: “Naturalmente noi parliamo della tratta Benevento – Cancello di competenza di Eav. Poi c'è la linea Rfi fino a Napoli e c'è bisogno dell'interconnessione su quella linea attualmente peraltro interessata da lavori importanti per l'alta capacità – velocità Napoli Bari”.

Insomma, la prospettiva entro l'estate o forse anche in autunno di raggiungere Napoli da Benevento a bordo di un treno Eav resta per ora assai remota e questo perchè al di là dei lavori “che saranno ultimati per giugno” della tratta regionale, restano ancora da svolgere importanti opere strutturali non di competenza Eav. Dipende da Rfi ma ci auguriamo che mantengano l'impegno di aprire entro i tempi previsti. Se Ansfisa in 15 giorni ci darà l'ok noi siamo pronti” ha rimarcato più volte De Gregorio che sui tempi di percorrenza ha poi aggiunto: “sono legati al nuovo intervento che stiamo realizzando con il nuovo armamento lungo la linea che negli anni è stata interessata da frane, smottamenti ed altri problemi. Interventi che stiamo effettuando con 90 milioni di euro messi a disposizione dal Pnrr e che dovranno terminare entro giugno 2026. Quando tutto sarà completato i tempi di percorrenza saranno di 60 minuti”.

Un'ora da Benevento a Napoli e Viceversa. Serve ancora tempo, dunque, e l'intervento attivo di Ansfisa ed Rfi e a tal proposito il sindaco Mastella, dopo aver ascoltato ed essersi informato su cosa manca ancora per far ripartire i treni non ha usato mezzi termini: “Devo convocare Eav ed Rfi per capire i tempi certi e chiedere di accelerare”.

Il primo cittadino ha poi rimarcato il lavoro fatto per rendere moderna e funzionale la stazione Appia: “Ora serve far ripartire i treni e finalmente restituire un servizio di mobilità necessario”.

A Benevento anche Il direttore di Eav, Pasquale Sposito che ha sottolineato il lavoro svolto presso lo scalo ferroviario storico della città e che ora anche a livello tecnologico rappresenta un'eccellenza capace anche “di gestire il traffico ferroviario della centrale di Piediomonte”.

“Eav ha saputo integrare l'infrastruttura al nuovo standard Rfi e questo significa che tutti i convogli potranno transitare lungo la linea regionale” ha invece spiegato il direttore infrastrutture Campania di Rfi, Fabio Rapuano che ha ricordato gli importanti lavori ferroviari che stanno interessando il Sannio e l'intera regione.