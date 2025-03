Formazione del personale: ok al finanziamento PerForma Pa L'ok all'Amministrazione comunale di Benevento

"L'Amministrazione comunale di Benevento è stata ammessa al finanziamento, a valere sul Pnrr, per la formazione del personale nell'ambito della missione su investimenti in formazione e supporto allo sviluppo del capitale umano nella Pa. La comunicazione ufficiale del Formez sul via libera alle risorse è arrivata nelle scorse ore. Proseguiremo così nel percorso, già avviato nel 2024, della progressiva valorizzazione delle risorse umane dell'Ente finalizzata ad aumentare gli standard di efficacia nella risposta ai bisogni della cittadinanza", lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Personale Carmen Coppola.

"Il finanziamento, relativo al bando PerForma PA allo scopo di realizzare un progetto formativo dal titolo 'Transizione digitale, amministrativa e metodologie innovative nella pa' in partnership con l’Università degli Studi del Sannio consentirà il potenziamento delle conoscenze e delle skills competences del personale dipendente in numerosi ambiti quali la transizione al digitale, la gestione e sviluppo del lavoro agile, misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa; reclutamento, formazione, gestione e sviluppo delle risorse umane; comunicazione; economico-finanziaria e controllo di gestione; lingue straniere; giuridico-normativa; tecnico-specialistica; procedure e strumenti previsti per monitoraggio Regis, attuazione delle circolari MEF, etc); contratti di servizi e forniture; analisi dell’organizzazione e dei process; sistemi informatici; ICT (Professionals)",

Per l’anno 2025 inoltre il personale dipendente riceverà un ulteriore pacchetto formativo previsto in attuazione dell’accordo di programma sottoscritto l’anno scorso con l’Unisannio e che ha dato vita al Corso triennale di formazione denominato “Unisannio in Comune”. Le due offerte formative previste per l’anno in corso ci consentirà di raggiungere anche l’ambizioso obiettivo imposto dal ministro della funzione pubblica, Zangrillo, di realizzare almeno 40 ore di formazione pro-capite per i nostri dipendenti. Esprimiamo - concludono Mastella e Coppola- l’apprezzamento per il lavoro svolto da parte del dirigente delle Risorse Umane, Gennaro Santamaria, e di tutti i suoi collaboratori impegnati quotidianamente in uno sforzo di valorizzazione e ampliamento del capitale umano.”