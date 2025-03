Fatebenefrateli: open day gratuito per le patologie infiammatorie della pelle Venerdì all'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento

Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione dei 410 anni di presenza dei Fatebenefratelli a Benevento, venerdì 14 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, si celebrerà la “Giornata dermatologica sulle patologie infiammatorie”.

Si tratta di un vero e proprio “Open day gratuito” – hanno dichiarato i dott.ri Nunzio e Vincenzo Marino (responsabili ambulatorio di dermatologia FBF) dedicato alla diagnosi, al riconoscimento e all'inquadramento delle patologie infiammatorie croniche della pelle come Psoriasi, Dermatite atopica, Vitiligine e Idrosadenite suppurativa che hanno un impatto significativo sulla qualità di vita delle persone. Il riconoscimento precoce è fondamentale – hanno aggiunto – al fine di impostare un trattamento efficace a garantire il benessere del paziente.

Durante la giornata che si svolgerà presso l'ambulatorio di dermatologia e venereologia dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento sarà possibile:

-effettuare una visita dermatologica gratuita per una prima valutazione della condizione cutanea

-ricevere consigli specialistici sulla gestione della patologia

-conoscere le nuove terapie e opzioni di trattamento più avanzate.

Per aderire alla giornata di open day dermatologica è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: urp@fbfbn.it .

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento posti.