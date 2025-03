Mercoledì 12 dalle ore 18:30 divieto di sosta e fermata in via Delcogliano Dispositivo traffico per la partita Benevento - Crotone necessario spostamento terminal

Per lo svolgimento della gara di calcio Benevento – Crotone, in programma mercoledì 12 marzo alle ore 20:45 presso lo stadio Ciro Vigorito, e quindi in conseguenza della necessità di spostare il terminal bus di via Rivellini in altra sede per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è istituito il divieto di sosta e fermata ad eccezione degli autobus extraurbani in via Delcogliano, e più precisamente nell’area di parcheggio prospiciente l’Università Giustino Fortunato, dalle ore 18:30 di mercoledì 12 marzo alle ore 00:30 di giovedì 13 marzo al fine di consentire l’effettuazione dello stallo tecnico dei bus extraurbani. La fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri continuerà invece a svolgersi regolarmente in via Mustilli.

Inoltre, è stata disposta la chiusura momentanea al traffico veicolare – per i periodi coincidenti con il transito in entrata e in uscita della tifoseria ospite – di via Avellino, via Pacevecchia/Motta/Delle Puglie, sia in afflusso che in deflusso.