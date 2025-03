Prefettura e Ufficio Scolastico Provinciale insieme per Cultura della legalità Protocollo d'intesa anche per rispetto dei diritti umani e dei valori su cui si fonda società civile

Sottoscritto in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico - Ambito territoriale della provincia di Benevento Sebastiano Pesce, un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere tra i giovani la cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani e dei valori su cui si fonda la società civile.

L’accordo formalizza la collaborazione, in concreto già avviata, tra la Prefettura ed il mondo della scuola per realizzare, anche con il coinvolgimento di altri Enti e Istituzioni che condividono le medesime responsabilità, progetti educativi, incontri con esperti, iniziative formative, volti a prevenire comportamenti a rischio, fenomeni di bullismo e cyberbullismo e ad informare i giovani sulle conseguenze in cui possono incorrere gli autori di tali condotte.

In questa cornice, già per il prossimo 24 marzo è fissato un importante appuntamento con le scuole del territorio sul tema della sicurezza stradale, nell’ambito della campagna “Sii saggio, guida sicuro” promossa dalla Regione Campania, dall’ANCI Campania e dall’Associazione “Meridiani”, cui faranno seguito altri momenti di incontro, che vedranno gli studenti parte attiva per la costruzione delle iniziative e degli eventi sulle tematiche individuate e nell’animazione dei diversi appuntamenti istituzionali. Ciò al fine di dar vita ad una valida rete di supporto per i giovani, le famiglie e per tutti coloro che operano nel settore educativo.