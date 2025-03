Il già Prefetto di Benevento Pecoraro nominato presidente Anas Gli auguri e i complimenti del senatore Matera

"Appendiamo con grandissima soddisfazione di come il già Prefetto di Benevento Giuseppe Pecoraro (nella foto tratta dal sito dell'Anas) sia stato nominato Presidente di Anas. Un ruolo di prestigio che ne certifica ulteriormente i grandissimi meriti professionali".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel salutare la designazione dell'altissimo funzionario in quello che è uno dei ruoli apicali in seno alla Società del gruppo Ferrovie dello Stato. "Dal 2000 al 2001 lo abbiamo potuto conoscere ed apprezzare alla guida del Palazzo di Governo di Benevento e, poi, nelle attività di vertice spiegate in vari Dipartimenti governativi - prosegue il parlamentare. Che aggiunge - La presidenza di Anas ora conferitagli ci consegna, oltre alla relazione già proficua in essere con i vari funzionari, un prezioso valore aggiunto nell'interfaccia della quale necessitano i nostri territori. Certi della puntualità, dello scrupolo e della competenza maturati da chi da sempre è abituato alla dialettica con la società civile, gli auguriamo un ottimo e produttivo lavoro".