Mastella ha ricevuto una delegazione dell’Unitas Sciacca Calcio Visita a Palazzo Mosti in vista della trasferta di domani sera a Barletta

Il sindaco Clemente Mastella, assieme al consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Mosti una delegazione di dirigenti dell’Unitas Sciacca Calcio guidata da Alessio Dimino e Giuseppe Buzzotta.

La squadra siciliana, che milita nel girone A dell’Eccellenza siciliana, ha infatti fatto tappa a Benevento in vista della trasferta di domani sera a Barletta per la partita contro la locale compagine, valida per i quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza.

Il club presieduto da Ignazio Rizzuto è erede del titolo sportivo della squadra fondata per la prima volta nel 1927 con il nome U.S. Sciacca e nella stagione in corso di svolgimento ha allestito un organico di prim'ordine per puntare al ritorno in serie D dopo 24 anni di assenza.