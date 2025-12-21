Bilancio approvato: Circello tra i primi Comuni "Conti in ordine e visione per il futuro"

Venerdì 19 dicembre Il Consiglio comunale di Circello ha approvato il Bilancio di Previsione, collocando il Comune tra i primi enti a rispettare le scadenze di legge al 31 dicembre. Un risultato tutt’altro che scontato che evidenzia la capacità dell’Amministrazione di programmare per tempo. Il bilancio approvato conferma un Comune finanziariamente solido, costruito su una gestione puntuale e trasparente delle risorse pubbliche. Una solidità che ha permesso di non aumentare tasse e tariffe, continuando a garantire i servizi essenziali a famiglie e attività economiche.

«Arrivare tra i primi all’approvazione del bilancio significa governare, non inseguire le scadenze. – afferma il Sindaco Gianclaudio Golia - In un periodo complesso per i piccoli Comuni, abbiamo scelto la strada della concretezza, mettendo in sicurezza i conti senza chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Questo risultato nasce da una squadra che lavora con metodo e visione e dalla collaborazione tra amministratori e uffici».

Soddisfazione è stata espressa anche dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Iarusso, che ha sottolineato le

scelte fatte: «Non è un bilancio fatto di annunci, ma di decisioni concrete. Abbiamo rafforzato la struttura finanziaria dell’Ente e creato le condizioni per intercettare risorse esterne, fondamentali per un Comune come Circello. la stabilità dei conti ci consente di programmare interventi seri sul territorio nel prossimo

triennio».

Nel periodo di riferimento sono, infatti, previsti diversi interventi di investimento che interesseranno infrastrutture, servizi e patrimonio comunale, con l’obiettivo di migliorare in modo graduale ma continuo la qualità della vita nel paese. L’approvazione del bilancio conferma Circello come un Comune capace di guardare avanti senza perdere di vista l’equilibrio dei conti e le esigenze reali della comunità.