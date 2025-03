Settore primario: mobilitazione contro la Crisi 2025 La Provincia di Benevento ha aderito all’invito per sostegno ad agricoltori e allevatori

La Provincia di Benevento ha aderito all’invito del “Consiglio Unitario della Mobilitazione contro la Crisi 2025” che vuole sostenere agricoltori, allevatori e gli operatori del settore della pesca, con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni a favore di interventi urgenti e misure straordinarie a sostegno del comparto produttivo.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha adottato una delibera in tal senso finalizzato alla proclamazione dello stato di crisi del settore primario.

Il Consiglio Unitario della Mobilitazione contro la Crisi 2025 sta da tempo sensibilizzando le Istituzioni a livello nazionale e regionale al fine di sollecitare un’azione sinergica in difesa del settore agricolo, zootecnico e della pesca da sempre pilastro fondamentale dell’economia e della tradizione del territorio meridionale, contribuendo in maniera significativa al prodotto interno lordo e all'occupazione.

Purtroppo, le aziende agricole, zootecniche e della pesca stanno attraversando da anni una grave crisi economica, dovuta all’aumento dei costi di produzione, alla scarsità delle risorse e alle difficoltà globali che stanno impattando sul mercato.

Da questo stato di cose nasce la mobilitazione in uno spirito di condivisione dello stato di crisi socio-economica che attanaglia il comparto agricolo, zootecnico e della pesca.

Con il provvedimento adottato da Lombardi si fanno voti alla Regione Campania affinché venga prodotta la conseguente declaratoria di “crisi socio-economica” corredata della certificazione attestante la difficile condizione in cui versano le piccole e medie imprese produttive, da inserire in un appello al Governo Nazionale affinché proclami lo stato di crisi del comparto agricolo, dell’allevamento, della pesca e della piccola trasformazione artigianale, e adotti misure straordinarie per sostenere le piccole e medie imprese.