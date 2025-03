Fine vita. Dilemmi bioetici e questioni giuridiche Unisannio. Convegno annuale del CIRB, Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetico

Il 13 marzo 2025, alle ore 9.30, nell’Auditorium di Sant’Agostino, l’Università degli Studi del Sannio accoglie e promuove una intera giornata dedicata a “Fine vita. Dilemmi bioetici e questioni giuridiche”, oggetto del Convegno annuale del CIRB, Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, del quale l’ateneo è parte.

Molteplici e di rilevante attualità le tematiche affrontate da un parterre di relatori ampio e imponente.

Dopo i saluti del Rettore di UNISANNIO, Gerardo Canfora, e degli altri Rettori degli Atenei del CIRB, che hanno confermato la loro presenza: Francesco Asti, Preside della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale; Luca Brunese, Rettore dell'Università del Molise; Lucio d'Alessandro, Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa; Antonio Garofalo, Rettore dell'Università di Napoli "Parthenope", la parola passerà ai rappresentanti delle istituzioni che patrocinano l’iniziativa: Clemente Mastella, Sindaco della Città di Benevento; Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d'Appello di Napoli; Ennio Ricci, Presidente del Tribunale di Benevento; Stefania Pavone, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento; Luca Milano, Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Benevento Giovanni Tagliaferro, Direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "San Giuseppe Moscati" di Benevento.

Il ricco programma si articolerà in due sessioni. La prima, al mattino, dalle 10 alle 13.30, sarà introdotta e moderata da Andrea Patroni Griffi, Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico Università della Campania L. Vanvitelli, Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica. Protagonisti delle relazioni, incentrate sulle principali questioni giuridiche e sui rilevanti profili bioetici sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 18 luglio 2024, in materia di suicidio medicalmente assistito (SMA), con un approfondimento degli aspetti legislativi, delle implicazioni sull’assetto del sistema sanitario nazionale e sul ruolo del diritto, nel difficile bilanciamento tra i valori emergenti in una materia tra le più delicate, saranno Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte costituzionale; Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Laura Palazzani, Ordinario di Filosofia del diritto e Biogiuridica nell’Università LUMSA Roma e componente del Comitato Nazionale di Bioetica; Renato Balduzzi, Presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti; Lucio Romano, già Senatore della Repubblica e componente del Comitato Nazionale di Bioetica; Marco Cappato, Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni APS; Eugenio Mazzarella, Emerito di Filosofia teoretica nell’Università di Napoli Federico II. Concluderà la sessione Lorenzo Chieffi, Ordinario di Diritto costituzionale e pubblico nell’Università della Campania L. Vanvitelli.

La sessione pomeridiana, dalle 14.30 alle 17.30, sarà moderata da Antonella Tartaglia Polcini, Ordinario di Diritto privato nell’Università del Sannio, che svolgerà anche le conclusioni. Le relazioni di Claudio Buccelli, Emerito di Medicina legale nell’Università di Napoli Federico II; Paolo Passaglia, Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Pisa; Alberto Maria Gambino, Ordinario di Diritto privato nell’Università Europea di Roma, presidente di Scienza e vita e componente del Comitato Nazionale di Bioetica; Vincenzo Verdicchio, Ordinario di Diritto privato nell’Università del Sannio, saranno incentrate sulla relazione di cura e sulle decisioni di fine vita, tra libertà del consenso e tutela della vita, anche in prospettiva comparata.

Sono previsti inoltre gli interventi programmati di Claudia Casella, Ricercatore di Medicina legale nell’Università di Napoli Federico II; Emilia D'Antuono, già Ordinario di Filosofia morale nell’Università di Napoli Federico II; Paola Grimaldi, Ricercatore di Diritto privato nell’Università della Campania L. Vanvitelli; Emilia Taglialatela, Docente a contratto di Etica e Bioetica nell’Università di Napoli Federico II; Giuseppe Vacchiano, già Associato di Medicina legale nell’Università del Sannio.