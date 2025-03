Carmine Nardone: "Auguri di buon lavoro al nuovo presidente Anas, Pecoraro" Il presidente di Futuridea. “Siamo soddisfatti per questo importante incarico.

“Auguri di buon lavoro al dottor Giuseppe Pecoraro, già Prefetto di Benevento, nominato Presidente di Anas, la società che gestisce gran parte della rete stradale e autostradale italiana e che fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato”. Così Carmine Nardone, Presidente di Futuridea. “Siamo soddisfatti per questo importante incarico. Ho avuto la fortuna di sperimentare una proficua collaborazione istituzionale nel periodo in cui la Prefettura di Benevento era guidata da Giuseppe Pecoraro. Conosciamo bene la sua determinazione e le sue capacità e siamo certi che saprà svolgere questo ruolo con impegno e dedizione. Congratulazioni con i migliori auspici per questo nuovo percorso”.