ANCE Benevento: riunito il primo Consiglio di presidenza Nomine e proroghe negli enti bilaterali come Cassa Edile, formedil e Sicuredil

Molte le attività ed i servizi pianificati.

“Il primo Consiglio Generale segna l’inizio di una nuova fase, con un board che unisce competenze, esperienza e nuove energie” – spiega il presidente, l'architetto Flavian Basile. “Un’ANCE che non si limita a deliberare, ma pianifica il futuro con una visione chiara: imprese, territorio e pensiero condiviso saranno le linee guida per tracciare nuovi orizzonti.”

Sostenibilità, organizzazione e trasparenza: queste le parole chiave del nuovo corso di ANCE sotto la guida del neo Presidente Flavian Basile.

Dopo il cambio del vertice avvenuto lo scorso 24 febbraio, si è riunito presso la nuova sede di Piazza Risorgimento il primo Consiglio Generale di ANCE Benevento, composto dal Presidente Flavian Basile, Antonio Lampugnale (Vice Presidente Vicario), Eleonora Iannace (Tesoriere), Caramiello Paola (Consigliere), Mastrocinque Ernesto (Consigliere), Barone Pietro (Consigliere), Sauchella Nello (Consigliere), Caporaso Francesco (Consigliere), Mario Ferraro (Past President) e il neo nominato Presidente Onorario Achille Lombardi. Completerà la squadra il Presidente dei Giovani, che sarà eletto nelle prossime settimane.

Il Consiglio Generale ha deliberato alcune importanti linee strategiche associative, tra cui: l’ampliamento dei servizi minimi per le imprese e l’istituzione di una Short List di professionisti qualificati; il potenziamento dei servizi di consulenza tecnica e amministrativa per le imprese, con un supporto più efficace in ambito contrattuale; il rafforzamento della collaborazione con gli Ordini professionali; una maggiore apertura e un dialogo costante con enti e istituzioni pubbliche sulle politiche di sviluppo del territorio; l’organizzazione di incontri itineranti nelle aree territoriali di Fortore, Valle Telesina, Caudino, Alto Tammaro e Valle Vitulanese, per far conoscere l’associazione e le sue attività.

Un Consiglio rinnovato: più giovani, più competenze, più sostenibilità

Un aspetto di grande rilievo di questa nuova fase è l’abbassamento dell’età media del Consiglio Generale, segno di un rinnovamento generazionale che porta freschezza, innovazione e una visione più dinamica del settore.

Oltre alla presenza di figure esperte e consolidate, il nuovo assetto raccoglie profili di imprenditori altamente competenti in più materie, permettendo di affrontare le sfide del comparto edile con una visione multidisciplinare e integrata.

Grande attenzione sarà data alla sostenibilità, non solo come principio guida delle nuove progettazioni, ma come pilastro dell’intero settore. L’obiettivo è promuovere pratiche costruttive responsabili, favorire l’uso di materiali e tecnologie a basso impatto ambientale e incentivare lo sviluppo di infrastrutture in linea con le esigenze di efficienza energetica e tutela del territorio.

Un forte coinvolgimento delle imprese per un’associazione sempre più inclusiva

Nel corso della riunione, il Presidente Flavian Basile e i consiglieri eletti hanno definito le cariche associative, completando così la squadra di presidenza. La composizione è stata attentamente strutturata per garantire il giusto mix tra esperienza consolidata e nuove competenze, con un’attenzione particolare alla rappresentanza di giovani e donne nel settore.

Un ruolo centrale è stato assegnato alle imprese associate, con circa 35 aziende coinvolte attivamente nei vari ruoli e cariche sociali a livello territoriale, regionale e nazionale. L’obiettivo è quello di creare un’associazione sempre più dinamica, inclusiva e rappresentativa del tessuto imprenditoriale locale.

Nomine e proroghe negli enti bilaterali

Cassa Edile di Benevento: confermato Fulvio Rillo come Presidente.

Formedil: confermato Albano Della Porta come Presidente.

Sicuredil: nominato Vice Presidente Carmine Iannella.

Inoltre, sono stati nominati membri nei vari comitati:

Cassa Edile: Domenico Maturo (Maturo Costruzioni), Pietro Caretti (Caretti Costruzioni), Antonio Chiusolo (Chiusolo Costruzioni), Mario Ferraro (Ferraro Costruzioni), Paolo Ricci (Ricci Costruzioni), Felice Coppolaro (Edil Costruzioni Coppolaro), Gianclaudio Verrillo (Sannio Appalti), Massimo Contestabile (SMEI).

Formedil: Gianvincenzo Petriella (Italbuilding), Stefania Santucci (Edil Santucci), Raffaele Gatti (STIMED), Angelica Rubano (Rubano Costruzioni), Gianluca Vanacore (Vanacore Costruzioni).

Sicuredil: Pellegrino Borselleca (Trivellazioni Italia), Giuseppe Pirozzi (COGEPIR).

Il nuovo corso di ANCE Benevento si pone dunque come un modello di governance orientato alla crescita del settore, con un approccio inclusivo, sostenibile e strategico per affrontare le sfide del futuro.