Unisannio: in 1700 per scoprire l'ateneo di Benevento L’appuntamento come di consueto ha preso il via nel chiostro di Palazzo San Domenico

Unisannio accoglie 1700 studenti e studentesse nel giorno dell’Open Day. Porte aperte per scoprire corsi di laurea, opportunità e servizi offerti dall’Università del Sannio. Circa 40 gli istituti superiori di provenienza delle aspiranti matricole che hanno affollato le aule dell’ateneo.

L’appuntamento come di consueto ha preso il via nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato e cuore del campus urbano. A salutare i giovani partecipanti il rettore Gerardo Canfora, il delegato all’Orientamento, Ennio Cavuoto, e i direttori dei Dipartimenti, Pasquale Vito, Nicola Fontana e Gaetano Natullo.

Il viaggio è poi proseguito nelle aule e nei laboratori dell’Università del Sannio per scoprire da vicino i percorsi di studio e le numerose attività di ricerca, dove gli alunni, accompagnati da professori, studenti e studentesse, si sono divisi per esplorare le strutture e i corsi di laurea più vicini ai propri interessi.

Un’occasione significativa in cui non solo presentiamo l’Università del Sannio a chi è in procinto di scegliere il proprio percorso accademico – dichiara il prof. Canfora -, ma soprattutto trasmettiamo il valore dell’esperienza universitaria. L’università non è soltanto il luogo in cui si acquisiscono competenze professionali, ma uno spazio di crescita culturale, di confronto e di costruzione di relazioni che

accompagneranno le persone per tutta la vita”.

L’orientamento UNISANNIO continua con nuovi appuntamenti nelle scuole del territorio, offrendo a studentesse e studenti l’opportunità di conoscere da vicino l’Università del Sannio e la sua offerta formativa. Il primo incontro si terrà il 20 marzo 2025 presso il Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento. Nella stessa giornata, l’Ateneo sarà presente anche all’Istituto "Pascoli - Fermi" nelle sedi di Vallata (AV) e Bisaccia (AV). Il 21 marzo 2025 sarà la volta del Liceo "Publio Virgilio Marone" di Benevento, il 28 marzo si terrà un open day territoriale a Lioni (AV), mentre il 31 marzo l’orientamento UNISANNIO farà tappa al Liceo "Guacci" di Benevento.