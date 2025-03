Mastella: Pordenone capitale Cultura? Temo abbiano prevalso esigenze politiche Il sindaco in polemica sulla scelta per la Capitale della Cultura

“Pordenone sarà la Capitale della Cultura 2027. Con tutto il rispetto, ma siamo sbalorditi. Mai più parteciperemo a questa che sembra una partita dal pronostico facile. In questo caso è forte il sospetto che la scelta sia stata dettata da esigenze di equilibrio politico. Ma una scelta del genere non può diventare uno strumento dal sapore elettoralistico: si premia una città che va al voto quest'anno e il Nord-Est dove Lega e FdI fanno a gara per appuntarsi medaglie al petto", lo scrive il sindaco di Benevento e leader NdC Clemente Mastella. "E' stata cestinata la proposta di Pompei che è una capitale mondiale di storia e cultura e avrebbe rinfrancato tutto il Mezzogiorno. E' stata probabilmente sacrificata sull'altare della faziosità e delle simpatie di parte. Quando c'era la mia rimpianta Democrazia Cristiana, a Benevento scegliemmo Ugo Gregoretti per dirigere Città Spettacolo. Era personalità di tutt'altra area politica rispetto alla mia, ma allora c'era la consapevole responsabilità, condivisa anche dal Pci, di anteporre il segno della cultura e dell'arte, all'insegna di parte e di partito".