Cipes, Vessichelli: nuovo provvedimento rappresenta un progresso Il presidente dle Consorzio Asi: bene anche i requisiti per il miglioramento della viabilità

"Dalla stampa nazionale viene rubricata come cambio di paradigma la Delibera n. 56 del CIPESS, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’otto marzo scorso. Invero, il provvedimento del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile rappresenta un autentico progresso nell’attuazione del consueto modello di sviluppo dedicato alle aree industriali".

Così Domenico Vessichelli, presidente del consorzio Asi di Benevento che spiega: "Intanto, perché la consistenza della assegnazione di risorse per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità (ai sensi dell'articolo 33, c.3, del D.L. 60/2024, è di 300 milioni di euro, spalmati nel periodo 2025/2028, un segnale importante per il comparto industriale, che mi sento di rappresentare.

Va poi evidenziato - precisa ancora l'avvocato Vessichelli - che la decisione interessa ed è premiante in modo duplice per i Consorzi industriali del mezzogiorno d’Italia, difatti i soggetti proponenti degli investimenti, a cui assegnare il finanziamento, saranno individuati, negli enti ricadenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con le seguenti caratteristiche: Comuni con più di 5.000 abitanti e Consorzi per le aree di sviluppo industriale. L’altro aspetto significativo è che i requisiti per gli investimenti dovranno rispondere alle esigenze di miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, tenendo conto dell'efficienza delle aree industriali e del loro sviluppo per incrementarne l'attrattività e favorire la crescita e l'insediamento di attività imprenditoriali. Mi sento nell’occasione, di esprimere un plauso per quanto determinato dal CIPESS perché è una decisione che avrà ricadute favorevoli anche per la nostra Area Industriale. E aggiungo che nelle prossime ore, per il tramite della FICEI, di cui sono componente insieme al Presidente Visconti, avvieremo delle interlocuzioni bilaterali per definire gli step successivi”.