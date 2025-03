Grazie all'Asia la Polizia Municipale ha da oggi un'auto 'cardioprotetta' Questa mattina la consegna

Questa mattina l’Asia ha donato al comando provinciale dei vigili urbani di Benevento un defibrillatore che consentirà di attrezzare un’automobile ‘cardioprotetta’, operativa sul territorio in caso di necessità.

“Questa iniziativa – ha spiegato il comandate Giuseppe Vecchio - si chiama ‘Polizia municipale cardioprotetta’, e grazie ad una sinergia con Asia che ci ha donato questo strumento e alla Misericordia che ha formato i nostri agenti, ci permetterà di dotare un veicolo di pronto intervento, un mezzo dinamico, di un defibrillatore dandoci l’opportunità di intervenire sul territorio in caso di necessità”.

“Abbiamo voluto donare un defibrillatore alla polizia municipale – ha dichiarato l’amministratore unico, Donato Madaro – nell’ottica della collaborazione istituzionale che lega l’Azienda al Corpo e che ci vede impegnati nella lotta contro gli sversamenti illeciti”. “Anche l’Asia – ha poi aggiunto – si è attivata per diventare ‘cardioprotetta’. Per assicurare un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco l’Azienda ha installato tre defibrillatori presso la sede amministrativa di via delle Puglie, quella di Ponticelli ed un terzo presso l’ecocentro di contrada Fontana Margiacca. In caso di necessità saranno utilizzati da dipendenti formati dal personale della Misericordia”.

“Abbiamo istruito il personale della Municipale e dell’Asia – ha sottolineato Saverio Cardillo, volontario della Misericordia di Benevento - per consentire loro di riconoscere l’arresto cardiaco e intervenire con il defibrillatore. L’uso di quest’ultimo combinato al massaggio cardiaco ha probabilità di riuscire a salvare la vita ad una persona pari al 60%”.