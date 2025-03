Benevento: c'è il focus rifiuti versione Hackathon Pronti programma e giuria

Tutto pronto per la seconda edizione Hackathon del Focus rifiuti dell’Asia. Martedì 18 marzo a Palazzo Paolo V con inizio alle ore 9,30 ci sarà l’apertura dell’evento/sfida a tema intelligenza artificiale con i saluti dell’amministratore unico Donato Madaro e la presentazione della maratona a cura di Carlo Mazzone di ‘Sannio Valley’. Dalle 10 alle 10,30 Domenico Ialeggio di ‘Sei Sannio’ terrà il workshop formativo per la competizione che partirà successivamente e si chiuderà alle 17,30. Nel corso del pomeriggio anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, prenderà parte all’evento per portare i saluti dell’amministrazione comunale.

Dalle 1,30 e fino alle 19 si terrà la Pitch session, vale a dire la presentazione delle idee alla giuria che dovrà poi votare l’idea vincente.

La squadra che si classificherà prima vincerà l’accesso alla prossima ‘Call For Ideas’ organizzata dall’incubatore Sei Sannio, per essere supportata nella validazione dell’idea e partecipare al Demo Day previsto tra il mese di giugno ed agosto.

La giuria è composta dal presidente Valeria Fascione, assessore regionale Ricerca, Innovazione e startup e da: Michele Rampone, dirigente tecnico Regione Campania Uod Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento; Giancarlo Corsano, dirigente settore Assetto e Gestione Territorio – Forestazione della Provincia di Benevento; Riccardo Feola, segretario generale Comune di Benevento; Alessandro Rosa, assessore Ambiente Comune di Benevento; Luisa Petrone, presidente Commissione Ambiente Comune di Benevento; Alboino Greco, presidente Commissione Attività Produttive; Marcello Palladino, consigliere comunale di Benevento con delega all’Istruzione; Donato Madaro; Fernando Capone, responsabile Area Tecnica Asia; Fabio Costarella, vicedirettore generale Consorzio Conai; Nicoletta Zampelli, responsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia e Ambiente Confindustria Benevento; Domenico Vessichelli, presidente Consorzio Asi Benevento; Gerardo Canfora, rettore Università degli Studi del Sannio; Marco Consales, delegato al Trasferimento tecnologico e Rapporti con le imprese dell’Università degli Studi del Sannio; Pia Addabbo, professore associato dell’Unifortunato; Luigi Iaquinta, presidente associazione Vera Rinascita; Giovanni Sarracco, dirigente medico azienda ospedaliera San Pio; Antonello Murru, responsabile Area Promozione della Camera di Commercio Irpinia-Sannio; Giacomo Pucillo, segretario nazionale sindacato nazionale ingegneri; Alessio Zollo, presidente Giovani imprenditori Confindustria Benevento; Maria Fanzo, presidente cooperativa sociale Nuovi incontri; Pasqualina Luciano, dirigente scolastico istituto ‘E.Fermi’ di Montesarchio.