Nasce iurIA: la prima banca dati giuridica italiana sui diritti fondamentali Alimentata con strumenti di intelligenza artificiale, il database è gratuito

Fondata nel Sannio, l’associazione Fondamenta ETS annuncia il lancio di iurIA, una piattaforma innovativa che rivoluziona l’accesso alla giurisprudenza sui diritti fondamentali. Grazie all’intelligenza artificiale, iurIA organizza e analizza le sentenze più rilevanti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, rendendole facilmente consultabili e fruibili da studiosi, professionisti e cittadini.

Un progetto per tutti

iurIA nasce con l’obiettivo di rendere la conoscenza giuridica più accessibile, fornendo uno strumento avanzato ma intuitivo per la ricerca e l’approfondimento. Il database è gratuito, interamente in italiano e disponibile online sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA. Attualmente raccoglie oltre 100 sentenze selezionate e organizzate tematicamente, tra cui i casi chiave degli ultimi anni della Corte EDU.

Perché iurIA è innovativa? Accesso facilitato: la piattaforma permette di navigare tra i casi più rilevanti grazie a un motore di ricerca ottimizzato.

Analisi intelligente: iurIA utilizza l’intelligenza artificiale per categorizzare e sintetizzare le decisioni giuridiche, evidenziando parole chiave e articoli di riferimento.

Conoscenza condivisa: chiunque può contribuire segnalando errori o suggerendo miglioramenti, in un’ottica di collaborazione e aggiornamento continuo.

Un progetto di Fondamenta ETS

Fondamenta ETS è un ente del terzo settore che si occupa di promuovere la cultura dei diritti fondamentali, combinando analisi giuridica e filosofica con le più moderne tecnologie. “Con iurIA vogliamo rendere la giurisprudenza più accessibile a tutti, dai professionisti del diritto ai semplici cittadini interessati a capire meglio le dinamiche della tutela dei diritti umani”, spiegano i fondatori dell’associazione.

iurIA è già consultabile online sul sito fondamenta.org/iuria. L’associazione invita giuristi, studenti e cittadini a esplorare la piattaforma e a contribuire alla sua crescita, per costruire insieme una conoscenza giuridica più aperta e condivisa.