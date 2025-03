Comunità montana del Fortore: ok Rendiconto di Gestione Nominato il nuovo revisore dei conti : è Margherita De Liso di Angri

Si è riunito ieri il Consiglio Generale della Comunità Montana del Fortore. Alla presenza di 12 componenti su 14 (con il presidente Zaccaria Spina e il presidente del Consiglio generale Giacomo Falcone c’erano i sindaci di Baselice, Buonalbergo, San Giorgio La Molara, San Marco dei Cavoti, Montefalcone Valfortore, Castelvetere in Val Fortore, Molinara, Sant’Arcangelo Trimonte ed i delegati dei sindaci di Castelfranco in Miscano e Paduli), sono stati approvati all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno, a cominciare dal Rendiconto di Gestione per l’Esercizio Finanziario 2024.

E’ stato poi nominato il nuovo revisore dei conti dell’ente, nella persona di Margherita De Liso di Angri, individuata mediante sorteggio dalla Prefettura.

Nell’ultimo di questi, è stata apportata una importante variazione al Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche, con l’inserimento di 3 progettazioni, per le quali l’ente ha inteso accedere ai contributi statali, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Si tratta della realizzazione della strada a scorrimento veloce di collegamento tra la Valle del Fortore e la Fondovalle Tappino con tratto “Ponte Setteluci SS 369 in agro di San Bartolomeo in Galdo, Castelvetere in Valfortore e località Tredici Archi su SS 17 in agro di Tufara (CB), della sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità di bonifica montana presente nel comune di Foiano Valfortore (strada Foiano-Baselice, strada San Pietro, strada Pagliarella) e infine degli interventi di sistemazione idrogeologica e recupero della sinuosità del torrente Tammarecchia a cavallo dei territori di Molinara e San Giorgio La Molara.