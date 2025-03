Consultazioni Puc: al Comune incontro con gli ordini professionali In vista della redazione del nuovo piano urbanistico

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo hanno coordinato stamane in sala Giunta un incontro con gli Ordini professionali nell'ambito delle Consultazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale in vista della redazione del nuovo Piano urbanistico.

Hanno preso parte all'incontro Flavian Basile (Associazione nazionale costruttori edili), Dino Tomaselli (Ordine degli Architetti), Ivan Verlingieri (Ordine degli ingegneri), Giampaolo Biele (Ordine dei geometri), Daniela Miracolo (Ordine degli avvocati), Francesco Matarazzo (Ordine dei geologi), Angelo Marino (Ordine degli Agronomi).

Il confronto, molto partecipato e sviluppatosi in un clima cordiale e costruttivo, ha affrontato e approfondito alcune delle tematiche attorno alle quali si incardinerà il nuovo Piano urbanistico comunale. Il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo hanno garantito massima apertura e piena disponibilità ad accogliere le proposte e le idee che proverranno dagli Ordini professionali, in un'ottica di condivisione collegiale delle scelte che saranno alla base del disegno urbanistico della Città.