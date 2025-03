Ecco la Rete d'impresa "Sannio da Gustare" per promuovere le eccellenze sannite Il progetto Confindustria Benevento. Vigorito: è il momento di far conoscere le nostre aziende

Far conoscere le eccellenze sannite, agroalimentari e non solo può essere compito difficile. Meno lo è, però, se le associazioni che rappresentano una categoria, in questo caso Confindustria Benevento, scendono in campo e “insieme” si lavora perla promozione di un'eccellenza o di un paniere di eccellenze.

Questa la mission di “Sannio da Gustare”, marchio nato anni fa ma che negli ultimi tempi per volere e grazie all'impegno della confederazione degli industriali sanniti è stato riconosciuto come brend di eccellenze e può ora trainare un comparto dell'economia del Sannio fondamentale: l'industria agroalimentare fatta anche e soprattutto da tante piccole eccellenze.

Questa mattina, nella nuova sede di Confindustria Benevento, nella 'rinata' ex sede della Banca d'Italia a piazza Risorgimento, è stato sancito il passaggio da quello che fino ad oggi era un progetto a rete d'impresa vero e proprio con l'obiettivo di promuovere e distribuire i prodotti enogastronomici sanniti oltre i confini locali.

Al centro del marchio un rigido disciplinare di qualità, sia per i prodotti che per le aziende che ne fanno parte. Possono aderire al marchio e alla rete d'impresa: “Gold”, ovvero una filiera con prodotti made in Sannio e e la produzione “standard” ovvero prodotti fatte con un forte legame con il territorio ma anche con materie prime provenienti da altri luoghi ma sempre certificati.

Di qui la mission: promuovere le eccellenze del Sannio sui mercati nazionali che internazionali; condividere competenze, servizi e risorse senza rinunciare alla propria individualità; incrementare produttività e competitività; moltiplicare conoscenze e competenze e razionalizzare i costi di gestione beneficiando di economie di scala.

“Insieme resta la parola d'ordine per promuovere le eccellenze sannite” ha rimarcato il presidente di confindustria Benevento, Oreste Vigorito che ha partecipato alla presentazione con le aziende che hanno aderito all'iniziativa. “Al di là dell'iniziativa va colto il significato del progetto: questa terra deve uscire dal proprio guscio – ha rimarcato il numero uno degli industriali sanniti -. Questo Paese è famoso nel mondo per il food e non credo che le eccellenze sannite siano da meno. Possono competere eccome con le altre eccellenze agroalimentari ma vanno promosse, fatte conoscere all'esterno e Confindustria lo sta facendo grazie alle eccellenti imprese individuate”.

Il presidente Vigorito ha poi rimarcato come sia fondamentale far conoscere le imprese sannite al di fuori della provincia e della regione. “C'è spazio anche per le imprese più piccole. Ci sono aziende che con la trasformazione da familiare sono diventate imprese tecnologicamente avanzate ed oggi anche internazionali. Le mura longobarde – ha concluso il presidente Vigorito – hanno difeso da sempre questo territorio ma adesso è arrivato il momento di spalancare le porte. Questa terra con le sue eccellenze deve essere conosciuta ovunque e Confindustria è al fianco del Sannio e della città di Benevento per lo sviluppo”.

Chiaro il riferimento del presidente Oreste Vigorito ad un'intera ala della nuova sede di piazza Risorgimento che sarà messa a disposizione della formazione dei giovani studenti dell'Its: “giovani che stiamo avviando nelle aziende sannite e non nelle altre regioni come è avvenuto fino ad oggi quando, dopo la formazione, hanno scelto di lasciare la loro terra. Oggi si ha l'opportunità di formarsi e lavorare qui”.

“Abbiamo ufficializzato il percorso avviato nel 2016 per mettere insieme queste piccole realtà eccellenti del Sannio che offrono prodotti di qualità ma che devono essere conosciuti e ci stiamo riuscendo. Con la rete nata oggi ci riusciremo ancora di più anche per promuovere i nostri prodotti anche all'estero. Così Giuseppe Mauro, vicepresidente Confindustria con delega alla Sezione Alimentare.

Le aziende di Sannio da Gustare

1) Cillo Srl, azienda che produce e lavora carni fresche d’eccellenza, salumi cotti e crudi, ragù e Wurstel);

2) Cunimap Srl specializzata nell’allevamento e nella trasformazione di carne di coniglio e avicole;

3) Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo Srl storica cantina, situata ai piedi del Monte Taburno, che produce vini premium da vitigni autoctoni;

4) L’Arte dei Saporti Sas di Erika di Crosta &C produce prodotti da forno coniugando tradizione e innovazione con materie prime d’eccellenza, che

rendono unico il prodotto lavorato con metodo artigianale;

5) La Vinicola del Titerno Srl casa vinicola presente sul mercato dal 1982, che produce e racchiude nei propri bouquet di vini uve particolarmente pregiate abbinate ad esperienza e tradizione;

6) Settemisure Società agricola Srl azienda nata a Solopaca, nel cuore del Parco Regionale del Taburno, e produce olio extravergine d’oliva di eccellenza;

7) La Violetta Società agricola Srl, azienda che produce in modo naturale, senza aggiunta di prodotti chimici o diserbanti, zafferano, marmellate,

composte e passata di pomodoro e miele;

8) Unindustria Servizi Srl, la società di servizi di Confindustria Benevento, nata per offrire servizi alle aziende e per valorizzare, in una logica di rete, le imprese eccellenti, favorendone la reciproca conoscenza finalizzata al business.