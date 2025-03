Al San Pio di Benevento il chirurgo cinese Yingxu Li per la chirurgia robotica VIDEO - Lo specialista 42enne del Qujing Second People's Hospital: esperienza altamente formativa

“Un'esperienza altamente formativa grazie alle tecniche all'avanguardia utilizzate dal dottore Annecchiarico durante due delicati interventi chirurgici a cui ho avuto l'opportunità di assistere”.

È entusiasta il dottore Yingxu Li del Qujing Second People's Hospital, di appena 42 anni e già direttore del Dipartimento di Chirurgia in 3 ospedali dello Yunnan, in Cina che questa mattina è arrivato a Benevento per osservare due interventi chirurgici eseguiti con la chirurgia robotica dal dottore Mario Annecchiarico, direttore dell'unità operativa complessa di Chirurgia generale ed Oncologica dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In Italia per osservare e confrontarsi con i colleghi italiani, il dottore Li è stato anche ospite nelle sale operatorie di Avellino e Napoli. Opera in Cina in un distretto ospedaliero con oltre 5milioni di abitanti.

“E' qui per circa tre mesi - ha spiegato il dottore Annecchiarico - per visionare le tecniche mini invasive utilizzate qui da noi e in occidente. Oggi abbiamo eseguito due interventi: uno di resezione del colon, l'altro per l'asportazione di un tumore surrenalico con la chirurgia robotica”.

Il medico cinese è stato accolto dal direttore generale Maria Morgante: “Aver scelto noi significa che stiamo lavorando bene e questo lo testimonia l'arrivo qui dello specialista arrivato dalla Cina”.

“Orgoglio e motivo di soddisfazione quando la patria della tecnologia incontra la patria della manualità chirurgica quale l'Italia” ha infine commentato il direttore sanitario del San Pio, Roberto Alfano.