Protocollo, De Pierro: Semplice riassetto interno, trasparenza resta intangibile Protocollo sarà accessibile dai Dirigenti e da funzionari da loro individuati

"La trasparenza degli atti amministrativi e il diritto di accesso sono principi intangibili e sanciti da normative nazionali e comunitarie chiare e ovviamente inviolabili: non esiste nessun tentativo da parte di quest'Amministrazione di limitarne la portata. Lungi da noi intaccare prerogative giuridiche e politiche consolidate che anzi tuteliamo come nostro dovere", lo scrive in una nota il vicesindaco con delega alla Trasparenza Francesco De Pierro.

"Quella in atto è un semplice riassetto interno finalizzato a razionalizzare gli accessi al Protocollo comunale secondo principi di efficienza. Il Protocollo sarà accessibile dai Dirigenti e da funzionari da loro individuati, anche per tutelare principi di riservatezza e tutela della privacy. Un accesso indiscriminato minerebbe l'equilibrio tra riservatezza e trasparenza che è da garantire. Funziona così ovunque e tutti gli enti selezionano gli accessi al Protocollo con addetti specifici. Pertanto alcune enfatizzazioni della minoranza ci sorprendono e appaiono strumentali", conclude De Pierro.