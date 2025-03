Giornata Mondiale dell’Acqua: Gesesa incontra oltre mille studenti L'azienda ha visitato 9 istituti in città e provincia

In occasione della giornata Mondiale dell'acqua 2025, dal 17 al 21 marzo, si è svolto un intenso e coinvolgente tour che ha coinvolto oltre 1000 studenti di 9 istituti comprensivi, distribuiti su 14 plessi della città e della provincia sannita.

In particolare, la società del servizio idrico sannita ha visitato i seguenti Istituti Comprensivi: IC G.B. B. Lucarelli, IC Moscati, IC Sant’Angelo a Sasso, IC F. G. Pascoli, Istituto paritario De la Salle, Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento; IC Ponte (con i plessi di Paupisi e Torrecuso), IC di Telese Terme (con i plessi di Solopaca e Castelvenere) e IC di S. Agata De Goti (con il plesso di Durazzano).

La rappresentazione visiva del ciclo naturale dell’acqua e di quello industriale ha permesso agli alunni di fare un viaggio virtuale attraverso gli impianti di Gesesa e scoprire tutte le fasi del ciclo idrico integrato.

Al convegno tenutosi il ieri 21 Marzo dal titolo “L’approvvigionamento Idrico della città di Benevento” organizzato dall’Università del Sannio – Dipartimento di Scienze e tecnologie è intervenuto l’Amministratore Delegato di Gesesa Salvatore Rubbo.

“La disponibilità idrica – dichiara Rubbo -, grazie anche alla fondamentale attività del Sindaco Mastella, per Benevento non è più un tema di cui preoccuparsi, per effetto delle attivazioni dei pozzi di Solopaca e San Salvatore Telesino, permanendo un unico elemento, di cui tutti sono a conoscenza, che non può essere ignorato, ovvero la vetustà dell’adduttrice che rende fragile il suo funzionamento”.

Il Presidente di Gesesa Domenico Russo afferma: “La conoscenza, la consapevolezza, la sensibilità delle nuove generazioni sul delicatissimo tema dell’acqua costituiscono la migliore speranza per il futuro. Siamo consapevoli - ha concluso Russo - che alle parole vadano associati i fatti ed in tal senso Gesesa, come gestore del servizio idrico integrato, tra mille difficoltà, sta garantendo un servizio di qualità al territorio, sia in tema di depurazione che di distribuzione della risorsa idrica. Tanto altro si dovrà fare e si farà con il nuovo Gestore Unico del Distretto Idrico Sannita, che entro fine anno dovrebbe diventare operativo”.

Infine, il Presidente ha ricordato che la città di Benevento, secondo il XX rapporto di Cittadinanzattiva appena pubblicato, rientra tra i dieci capoluoghi di provincia con le tariffe idriche più basse d’Italia.