Giovani e Imprese, quale futuro per la Valle Caudina grazie alla Zes - VIDEO A Montesarchio il Commissario Zes per il Mezzogiorno, Giosy Romano e l'assessore regionale Discepolo

“La Valle Caudina Sannita ed Irpina hanno le potenzialità per crescere e la Zes unica rappresenta ora una nuova opportunità”. Così Giosy Romano, commissario governativo della Zes unica per il Mezzogiorno che questa mattina ha partecipato al convegno “Giovani e Imprese, quale futuro per la Valle Caudina?” presso l'Istituto Superiore Fermi di Montesarchio.

Occasione per mettere a confronto imprenditori locali, sindaci e studenti con l'obiettivo avvicinare giovani talenti caudini alle imprese. Evento organizzato dall'Istituto Tecnico Superiore (ITS) in meccatronica “A.Bruno” dal neonato Fondo Energie per la Valle Caudina aderente alla Fondazione Comunità di Benevento e dall'Unione di Comuni Città Caudina con il patrocinio delle Asi di Avellino e Benevento e degli ITS Energy Lab (Energia) e Ict Campus (informatica) con la collaborazione di Futuridea.

Occasione per illustrare anche ai sindaci i vantaggi assicurati dalla Zes alle aziende che investono. A Montesarchio anche l'assessore regionale all'Urbanistica Bruno Discepolo che ha evidenziato l'impegno della Regione anche per quanto riguarda le infrastrutture.

Tanti gli interventi che si sono susseguiti a partire dall'assessore Marcella Sorrentino del Comune di Montesarchio, del professore dell'Unisannio, Francesco Vespasiano e della vicepresidente di Confindustria, Clementina Donisi,

Enti, istituzioni e studenti insieme per lo sviluppo.