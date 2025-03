Fondovalle Vitulanese bretella Appia: giovedì consegna dei lavori L'intervento sarà illustrato in un incontro programmato alla Rocca

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha convocato per giovedì 27 marzo 2025 alle ore 11.30 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori una Conferenza stampa in occasione della consegna dei Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS n. 7 Appia – 3° Lotto e bretella di collegamento alla SS 7 Appia.

Le opere infrastrutturali, con una spesa complessiva pari a € 45.600.000, sono finanziate con Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54 del 2016 nell’ambito del Programma Operativo Infrastrutture. Grazie alla sinergia istituzionale tra Governo, Regione, Provincia di Benevento ed Enti locali si avvia dunque il completamento di un’opera stradale indispensabile per superare le condizioni di isolamento della Valle Vitulanese, collegandola meglio alle Statali n. 372 Benevento – Caianello e n. 87 Benevento – Campobasso e n. 7 Appia Benevento – Caserta – Napoli. La continua interlocuzione tra Istituzioni condotta dall’ Amministrazione Lombardi ha portato alla risoluzione di ostacoli anche di natura tecnica e progettuale che impedivano il completamento di un’opera di grande utilità pubblica. Alla conferenza parteciperanno il Sindaco di Benevento On. Clemente Mastella e i sindaci della Valle Vitulanese.