Ok ai fondi per risanare la frana sulla Ss 87 Sannitica, Benevento - Campobasso Il sindaco di Torrecuso Iannella: "Risultato storico"

“Giunge alla fine la lunga vicenda, che aveva quasi assunto i contorni di una telenovela, riguardante la frana SS 87 Sannitica, in territorio comunale di Torrecuso. E’ arrivato il via libera al finanziamento, come si evince dalla graduatoria degli interventi validati da Regione e Autorità distrettuale di Bacino. E’ stato un percorso lungo 12 anni, tanti ne sono passati da quando il Comune di Torrecuso, nella riunione presso l’Ufficio di Prefettura del Governo di Benevento, del 27 novembre 2013 si assumeva l’onere di realizzare interventi immediati per la messa in sicurezza dell’area interessata dal movimento franoso lungo la SS 87, km 82+350, ma ora siamo ad un passaggio storico”, lo annuncia in una nota il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella.

“Gestire una frana di questa dimensione ha comportato un sacrificio enorme per il Comune di Torrecuso: abbiamo garantito un sistema di monitoraggio del movimento franoso, redatto il progetto definitivo, interloquito fruttuosamente con l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano, intercettato le risorse per la progettazione esecutiva, fino a raggiungere l’obiettivo finale per giungere ai lavori di risanamento idrogeologico.

In questi anni abbiamo gestito con intelligenza il problema, mitigando i disagi per gli automobilisti: durante l’estate quando migliaia di turisti percorrono la Sannitica per raggiungere le località dell’Adriatico, abbiamo garantito sempre il doppio senso di marcia, per evitare il formarsi di code chilometriche. Ora è arrivato uno straordinario risultato con il disco verde al finanziamento che permetterà lavori risolutivi: ringrazio per il lavoro di sinergia istituzionale la Prefettura di Benevento per il coordinamento, la Questura, l’Anas, il Genio Civile di Benevento, l’Amministrazione comunale di Benevento e il sindaco Clemente Mastella per il supporto costante che ha sempre fornito nelle fasi di interlocuzione politico-istituzionale necessarie per arrivare a questo risultato, la Provincia di Benevento, l’Università del Sannio, la sezione Polstrada di Benevento, i vigili urbani di Torrecuso e l’ufficio tecnico comunale. L’Amministrazione ha creduto fortemente in questo progetto che ora andrà in porto”, conclude il sindaco Iannella.