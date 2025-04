Parco nazionale Matese, Matera "Si procede spediti" "Entro Venerdì i Comuni potranno produrre all'Ispra ulteriori proposte ed integrazioni"

"Si procede spediti, anche per recuperare i ritardi che si sono intanto accumulati, verso la istituzione definitiva del Parco nazionale del Matese".

Lo ha fatto presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera a margine della riunione, alla quale il medesimo ha preso parte, sviluppatasi nella giornata odierna, su convocazione del dirigente Francesco Tomas, presso le sedi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, proprio per aggiornare rispetto ai lavori del Comitato tecnico ad hoc istituito.

Presenti vari rappresentanti dei Comuni interessati, dell'Ente Parco, di Ispra e dello stesso Ministero, le parti sono riuscite a convenire in modo snello nella direzione di accelerare ulteriormente i lavori.

"Su mia proposta accettata unanimemente dal Ministero, da Ispra, dai Sindaci e dai rappresentanti delle Regioni Campania e Molise oltre che dal Presidente del Parco regionale del Matese Agostino Navarra - ha sottolineato il parlamentare sannita - si è deciso che entro Venerdì i Comuni potranno produrre, all'attenzione di Ispra, ulteriori proposte ed integrazioni relativamente alle norme di salvaguardia, alla zonizzazione e perimetrazione del Parco".

La settimana successiva, poi, Ispra convocherà i singoli Comuni per definire rispetto ai rilievi che saranno presentati. Traspare comunque una sensazione di forte positività.

"In merito alle norme di salvaguardia elaborate dal Comitato tecnico e presentate al tavolo odierno - ha ricordato ancora Matera - c’è stato un positivo confronto con Ispra ed il Ministero e, possiamo dire, che a breve le stesse, dopo un ulteriore confronto, saranno licenziate.

Ci avviamo verso un concetto di Parco che rappresenterà un'opportunità e che soprattutto terrà ben presente le esigenze di tutti gli stakeholders".