Associazione Diritti Anziani Benevento in assemblea tra bilanci e nuovi progetti Tante le attività svolte nel corso dell'anno

Si è svolta in città l’Assemblea annuale dell’Associazione per i Diritti degli Anziani di Benevento. La presidente Fiorella Severino, coadiuvata dal segretario Crescenzo Muccio, dal tesoriere Romolo De Pierro e dai componenti il comitato direttivo Anna Della Porta, Marisa Ciullo e Antonio Miceli, nel corso dell’illustrazione della relazione introduttiva ai lavori, ha sciorinato le numerose attività svolte nel corso dell’anno 2024, che così si possono riassumere:

- “Progetto Nonni e Nipoti”; le attività hanno rafforzato i legami tra le generazioni attraverso attività condivise, tra cui laboratori creativi e giornate di scambio culturale;

- “Casa in Salute”; svolto in sinergia con l’ENEA, ha riguardato l’efficienza energetica: soluzioni pratiche, strategie tecniche e comunicative per il benessere abitativo;

- “Gli Anziani guida della Storia”; attraverso racconti, documentazioni e visite guidate, gli Anziani hanno condiviso la loro conoscenza storica con i giovani;

- “Sportello di ascolto”; sono stati istituiti spazi dedicati all’ascolto e al supporto psicologico per affrontare insieme le difficoltà emotive della comunità;

- “Il Cervello e l’infanzia dell’Anziano”, giornata a tema per la settimana del cervello.

Subito dopo, il tesoriere Romolo De Pierro ha illustrato il Rendiconto di gestione 2024, che è stato chiuso in positivo. L’Assemblea dei soci ha, quindi, approvato all’unanimità i due documenti.

Per quanto riguarda le attività programmate per l’anno sociale 2025, la presidente Fiorella Severino ha dato notizia dei relativi progetti:

- “Gli Anziani guida della Storia”, 2^ fase;

- “Sportelli di Ascolto”;

- “Seconda fase del Progetto Libraria”; in accordo col Comune di Benevento, esso continuerà a promuovere la lettura e la cultura con nuove iniziative volte a coinvolgere persone di tutte le età;

- “Creazione Gioielli – Laboratorio di Creatività”: il laboratorio offrirà l’opportunità di imparare tecniche artistiche e artigianali, stimolando creatività e collaborazione;

- “Anziani e IA quale Welfare per il futuro”; saranno svolti seminari e attività formative sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, esplorando il suo potenziale per il miglioramento della vita quotidiana.

“Il 2024 ha rappresentato un periodo di grande impegno e crescita per l’Associazione ADA di Benevento. Con il sostegno dei nostri volontari e collaboratori, abbiamo realizzato numerosi progetti che hanno mirato a promuovere inclusione, creatività, benessere e supporto sociale per la comunità locale”, così la presidente Fiorella Severino, che poi ha aggiunto: “Mentre è certo che il 2024 si è chiuso con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, vi è da subito l’impegno concreto verso un futuro ancora più inclusivo e innovativo”.