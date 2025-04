Presunti abusi su cani a Benevento. Mastella: tutto falso, denuncio - VIDEO Il sindaco dopo la messa in onda del servizio de "Le Iene" che fa chiarezza sull'accaduto in città

Dopo il servizio mandato in onda da la trasmissione Mediaset “le Iene” che parlava anche dei presunti abusi su un cane da parte di una persona di Benevento per settimane finita al centro della gogna sui social al pari della città di Benevento - ipotesi che allo stato è stata smentita anche dalla popolare trasmissione Tv che invece ha messo in risalto ben altro commesso da chi ha puntato il dito contro la famiglia sannita -, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha convocato una conferenza stampa per annunciare di aver “presentato una denuncia in procura per diffamazione e stalking sia sul piano civile che penale contro gli autori della campagna denigratoria messa in piedi contro di me sia come persona che come sindaco e quindi contro tutta la città di Benevento. Semmai la giustizia dovesse decidere per il risarcimento dei danni, devolverò tutto alle vere associazioni a difesa degli animali”.

E' arrabbiato e a buon ragione il primo cittadino di Benevento che da settimane ha dovuto subire l'intera città di Benevento. “Io conoscevo i fatti e già avevo parlato e fornito documentazioni alla magistratura ed è per questo che dopo la messa in onda del servizio veritiero de le Iene posso affermare che tante persone hanno detto falsità sui due cittadini di Benevento e sull'intera città e questa volta non transiggo e non perdono” ha tuonato Mastella con al suo fianco l'assessore ai servizi Sociali, Carmen Coppola, il vicesindaco Francesco De Pierro, il presidente del Consiglio Comunale, Renato Parente e il dirigente comunale Gennaro Santamaria. Il primo cittadino ha poi lanciato frecciate contro "coloro che si spacciano per animalisti ma fanno tutt'altro chissà perchè".

