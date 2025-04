Benevento. Il consiglio provinciale approva i documenti del Bilancio Lombardi: questa amministrazione ha interpretato il proprio ruolo con grande dignità e coraggio

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha presieduto stamani il Consiglio Provinciale per la prima seduta della Sessione di Bilancio che prevede, come vuole la legge n. 56 del 2014, la convocazione dell’Assemblea dei Sindaci (fissata per il prossimo 14 aprile alle ore 10) e, quindi, per la definitiva adozione dei provvedimenti un’altra seduta del Consiglio Provinciale (lo stesso 14 aprile ma alle ore 12).

Il Consiglio ha avviato la discussione sulla Sessione di Bilancio ascoltando la relazione del Dirigente del Settore Amministrativo – Finanziario Nicola Boccalone che, su richiesta del Presidente, ha discusso unitariamente sul Documento Unico di Programmazione, sul Bilancio di Previsione per il 2025, sul Rendiconto dell’esercizio Finanziario 2024 e sul Piano – Programma della Società partecipata ASEA per il 2025/2027.

Il Dirigente, nel ricordare come la seduta del Consiglio segue le riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari dei mesi scorsi sul tema del Bilancio, ha sottolineato come i Revisori dei Conti si siano espressi favorevolmente su tutti i documenti contabili ed anche sugli emendamenti presentati dai Consiglieri Agostinelli e Mauriello di Fratelli d’Italia e Iachetta e Fuschini di Forza Italia. Boccalone ha evidenziato come l’Ente non versa in condizioni di dissesto e come il Collegio dei Revisori dei Conti abbia indicato come positivi le risultanze dell’esame anche per quanto riguarda alcuni aspetti che in passato avevano segnato criticità, come la capacità dell’ente di recuperare crediti (in particolare quelli, consistenti, vantati nei confronti dell’Amministrazione del capoluogo sannita). Il Dirigente ha altresì evidenziato che i Revisori hanno dato il loro parere favorevole al re-investimento di una somma consistente, pari a circa 850mila Euro, rinvenuta quale avanzo di gestione a testimonianza del buon andamento dei conti. Boccalone ha tuttavia sottolineato come a fronte della buona resa degli investimenti effettuati dalla Provincia sulle risorse del Pnrr e di altre fonti per le strade provinciali, per l’edilizia scolastica e per la cultura con la Fondazione del Museo egizio, si registra dal Ministero delle infrastrutture una contrazione di circa 2,5 milioni di Euro delle risorse assegnate nel triennio per la manutenzione straordinaria delle strade. A fronte comunque, ha dichiarato Boccalone, di 43mln di Euro circa di uscite non sono previste contrazioni di mutui, né criticità di cassa, né anticipazioni di Tesoreria e dunque non sono previsti interessi passivi. Il Documento Unico di Programmazione ha quindi precisato Boccalone è stato redatto sulla base di un’analisi economica e socio-demografica del territorio al fine di garantire la migliore allocazione possibile delle risorse finanziarie. Per quanto riguarda infine il contenuto degli emendamenti, Boccalone ha sottolineato come le ulteriori somme così rinvenute saranno utilizzate per l’edilizia scolastica.

Si è quindi aperto il dibattito. Il Consigliere Ruggiero, nel ricordare che siamo ormai entrato nella fase del governo istituzionale della Provincia, ha preannunciato il voto favorevole del PD sulla manovra di Bilancio, ma ha sollecitato particolare attenzione ed impegno nell’accertamento e nella riscossione dei crediti.

Il Consigliere Capuano si è associato alla proposta presentata da Ruggiero e come fatto dal Comune capoluogo, ha auspicato l’affidamento a Ditta esterna specializzata il servizio di accertamento dei tributi. Ha annunciato il voto favorevole.

Il Consigliere Agostinelli ha espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla Presidenza e da tutti i Colleghi come auspicato da Forza Italia già alla fine dell’anno 2024, nonché per il lavoro svolto dagli Uffici e dai Revisori. L’accoglimento degli emendamenti è stato da lui interpretato come un segno di pacificazione istituzionale dopo i conflitti degli ultimi mesi. Agostinelli ha quindi espresso il voto favorevole.

Il Consigliere Fuschini ha espresso plauso per il lavoro svolto dai Dirigenti e dai tecnici ed ha ammesso che tutti gli indici di Bilancio sono positivi. L’analisi politica di Forza Italia, tuttavia, è quella che si è giunti a questo risultato con mesi di ritardo. Forza Italia tuttavia ha concorso per dare esiti positivi alla ricerca di una intesa istituzionale di governo della Provincia. Comunque il Consigliere ha lamentato come non tutte le proposte di Forza Italia abbiano trovato accoglimento. Nel preannunciare l’astensione del Gruppo di Forza Italia, Fuschini ha quindi richiamato la particolare attenzione sulla distribuzione logistica delle sedi degli Istituti Scolastici Superiori sul territorio al fine di evitare l’accentramento su Benevento ed ha raccomandato al Presidente di ascoltare le comunità locali nella redazione del Piano di Coordinamento Territoriale grazie a riunioni decentrate nei diversi comprensori. Ha chiesto il sorteggio per la individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Ciervo ha sottolineato il frutto della corretta amministrazione dell’Ente ed ha sollecitato l’adozione immediata di provvedimenti concreti per far fronte alla pesante condizione in cui versano le strade provinciali. Ha annunciato il voto favorevole.

Il Presidente Lombardi nel chiudere il dibattito ha ringrazia per il lavoro egregio svolto sul documento di Bilancio dai tecnici dell’Ente, dai Revisori e dai Gruppi Gruppi consiliari. Questa Amministrazione, ha detto Lombardi, ha interpretato il proprio ruolo con grande dignità e coraggio, ha detto Lombardi, rivendicando il positivo stato di salute dell’Ente dal punto di vista economico – finanziario. Lombardi ha però contestato come nella programmazione triennale ministeriale sia stata sviluppata una riduzione di oltre 2,5 milioni euro per la manutenzione straordinaria delle Strade provinciali; ma ha rivendicato la consegna di lavori stradali per oltre 100 milioni di Euro su fondi straordinari. Un risultato eccezionale, ha detto Lombardi, che non si registra altrove. Sarebbe stato ancora meglio, ha aggiunto Lombardi, se sui 1.300 chilometri di strade provinciali fossero intervenute risorse finanziarie adeguate. Per il Pnrr - ha aggiunto Lombardi - l’edilizia scolastica sannita ha incassato 60 milioni di euro: con un recupero di un enorme patrimonio di investimenti che altrove non c’è stato. Ha quindi rivendicato la intuizione dell’acquisizione del Polo Calandra per la giusta accoglienza a studenti, docenti, laboratori ed aule mentre si avviano i lavori di abbattimento di strutture antiquate. Questi sono risultati che ci sono stati riconosciuti dalle Autorità terze preposte, ha chiosato Lombardi. Il Presidente ha quindi ricordato l’importante risultato conseguito con la Fondazione del Museo egizio: un percorso che destina il nostro territorio ad ospitare alla terza struttura al mondo per la testimonianza della civiltà egizia.

Infine il Presidente ha contestato le accuse che sono state a lui rivolte circa la vicenda “concorsopoli”, ricordando di non aver avviato lui i concrosi, ma di aver solo sollecitato lo scorrimento di graduatorie per far fronte alla gravissima carenza di personale dell’Ente.

Si è quindi passati alla votazione sui documenti della Sessione di Bilancio: dopo l’approvazione unanime degli emendamenti presentati dai Consiglieri Agiostinelli, Mauriello, Iachetta e Fuschini, tutti i documenti sono stati approvati con l’astensione degli Consiglieri Iacxhetta e Fuschini.

Unanime invece l’approvazione dei Regolamenti iscritti all’ordine del giorno, che sono stati adeguati ad aggiornamenti normativi in materia di stipula dei contratti della Provincia di Benevento; di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Qualificata (SUA); di applicazione delle sanzioni amministrative in violazione di disposizioni in materia ambientale; di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di edifici di competenza della Provincia.

Approvata l’acquisizione gratuita al Demanio stradale provinciale di aree adibite a viabilità di pubblico transito della SP n. 160 denominata “Bretella di Pontelandolfo”; è stata invece rinviato il riconoscimento di un debito fuori Bilancio per la Foindo Valle Isclero.

Si è quindi proceduto alle votazioni per le Commissioni Elettorali:

-Prima Sottocommissione Elettorale di Benevento con i Comuni: Campolattaro, Ceppaloni, Fragneto Monforte, Morcone, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Sant’Arcangelo Trimonte e Sassinoro. Sostituzione n.2 Componenti supplenti: nelle persone di Iorio Gianmanuel e Iadanza Nicola

Seconda Sottocommissione Elettorale di Benevento con i Comuni: Arpaise, Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelpoto, Foiano di Valfortore, Fragneto l’Abate, Montefalcone di Valfortore, Ponte, San Bartolomeo in Galdo, Sant’Angelo a Cupolo, San Leucio del Sannio. Sostituzione di n.1 Componente supplente nella persona di: Cormano Andrea.

Terza Sottocommissione Elettorale di Benevento con i Comuni: Buonalbergo, Castelvetere di Valfortore, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Pago Veiano, Reino, San Giorgio la Molara, San Marco dei Cavoti. Sostituzione di n. 2 Componentri Effettivi e n. 2 Supplenti nelle persone di: effettivi Pilla Giuseppe Mario e De Gregorio Fernardo, supplemente Mastrocola Pasquale e Fiorilli Federico

-Sottocommissione Elettorale circondariale di Guardia Sanframondi con i Comuni: Amorosi, Casalduni, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Guardia Sanframondi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzo Maggiore, San Lorenzello, San Lupo, San Salvatore Telesino. Sostituzione di n. 1 Componente effettivo nella persona di Francesco Pacelli.

-Sottocommissione Elettorale circondariale di Montesarchio con i Comuni: Apollosa, Bonea, Montesarchio, Pannarano. Sostituzione di n. 1 Componente Effettivo nella persona di Damiano Chiara.

18. Sottocommissione Elettorale circondariale di San Giorgio del Sannio con i Comuni: Apice, Calvi, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi. Designazione di n. 2 Componenti Supplenti nelle persone di Petrilli Simone e Oropallo Luigi.

19. Sottocommissione Elettorale circondariale di Solopaca con i Comuni: Campoli del Monte Taburno, Cautano, Dugenta, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Paupisi, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano. Sostituzione di n. 1 Componente Effettivo nella persona di Galietta Giovanni.

Infine il Presidente ha dato comunicazione al Consiglio della revoca delle delghe al Vice Presidente e ai Consiglieri provinciali.