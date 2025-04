Benevento. Via libera del Consiglio comunale al rendiconto di bilancio 2024 Approvato con 19 voti favorevoli e 8 contrari

Il Consiglio comunale, riunitosi questa mattina in modalità mista, ha approvato la relazione e il rendiconto di bilancio 2024 con 19 voti favorevoli e 8 contrari. Dopo la relazione dell'assessore al Bilancio, Maria Carmela Serluca, hanno preso la parola i consiglieri comunali di opposizione e maggiornaza. Al termine l’assise consiliare ha inoltre approvato, con 23 voti favorevoli e 3 astenuti, lo statuto della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ICT Campus ITS Accademy.